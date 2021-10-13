Уличный стиль знаменитости: Виктория Бекхэм в черном плаще и клетчатых брюках в аэропорту Нью-Йорка

Вадим Карасев

Жизнь 47-летней Виктории Бекхэм полна постоянных поездок. Дизайнер нередко курсирует между Великобританией и США по работе. Вчера ее засняли в аэропорту Нью-Йорка.

Надо сказать, что даже для перелетов звезда всегда выбирает элегантные образы и остается верна своему стилю. Кроссовкам она предпочитает каблуки, спортивным штанам — брюки, а толстовкам или худи — рубашки или блузки.

Вот и вчера она выглядела элегантно: Виктория была одета в широкие брюки в клетку, которые сочетала с голубой рубашкой, и черный тренч с поясом на талии. Образ она дополнила бордовой сумкой, на которую повязала платок.





Недавно Виктория представила новую коллекцию одежды сезона весна-лето — 2022 своего бренда Victoria Beckham. Дизайнер часто вдохновляется мужской одеждой при создании одежды (рубашки и пиджаки oversize, свободные брюки), но на этот раз главным ее вдохновителем стал конкретный человек — ее 46-летний муж Дэвид Бекхэм.

Дэвид всегда наряжается. Когда мы отдыхаем в Европе, он всегда подбирает лук. И я тоже хочу носить эти вещи. У нас общий чемодан. Свободные рубашки из шамбре вполне в стиле Дэвида, как и свободные брюки с красивым поясом. Тебе хочется выглядеть так же,

— отметила она.





Мариана Панкина