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В 2021/22 учебном году на базе мобильных «Кванториумов» пройдут обучение порядка 4 тысяч школьников Кубани

В 2021/22 учебном году на базе мобильных «Кванториумов» пройдут обучение порядка 4 тысяч школьников Кубани

Четыре мобильных технопарка прибыли в сельские школы Анапы, Кавказского, Славянского и Выселковского районов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования,  науки и молодежной политики Краснодарского края.

Работа организована в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование».

Каждый учебный курс рассчитан на 72 часа, он включает вводный модуль и проектную деятельность.

Школьников ждут двухнедельные интенсивы по направлениям «Виртуальная и дополненная реальность/Информационные технологии», «Промышленная робототехника/Промышленный дизайн», «Хай-тек», «Гео/Аэротехнологии».
 
В 2021/22 учебном году на базе мобильных «Кванториумов» Минпросвещения России обучение по программам дополнительного образования пройдут около 4 тысяч кубанских школьников, проживающих в сельской местности и на труднодоступных территориях.
 
С начала учебного года в Краснодарском крае занятия прошли для школьников Геленджика, Новокубанского, Успенского, Динского, Красноармейского, Усть-Лабинского и Белореченского районов. Всего в текущем учебном году планируется охватить 24 муниципальных образования.

# Общество
По материалам: edu.ru

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