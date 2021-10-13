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В Азове проходит Всероссийский слёт казачьей молодёжи «Готов к труду и обороне»

В Азове проходит Всероссийский слёт казачьей молодёжи «Готов к труду и обороне»

Всероссийский слёт казачьей молодёжи «Готов к труду и обороне», организованный Минпросвещения России, стартовал 13 октября в городе Азове Ростовской области. Мероприятие проводится при поддержке постоянной комиссии по содействию развитию системы казачьего образования Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества.

В слёте принимают участие восемь команд из разных регионов России: Казачий кадетский корпус имени Героя Российской Федерации Олега Куянова (Новосибирская область), Шахтинский генерала Я.П. Бакланова казачий кадетский корпус (Ростовская область), Лицей казачества имени Анатолия Федоровича Дьякова (Ставропольский край), Средняя школа № 108 с углубленным изучением отдельных предметов (Красноярский край), Самарский казачий кадетский корпус (Самарская область), Кропоткинский казачий кадетский корпус имени Г.Н. Трошева (Краснодарский край), Черноотрожская средняя общеобразовательная школа имени Черномырдина Виктора Степановича (Оренбургская область), школа № 2089 (г. Москва).

В течение трёх дней ребята пройдут серию испытаний: бег, подтягивания, метание спортивного снаряда, стрельба из пневматической винтовки с открытым прицелом, прыжки в длину и многое другое.

Кроме того, они представят свои проекты по продвижению комплекса ГТО среди сверстников и примут участие в конкурсе на лучшее выступление агитбригады о комплексе ГТО «Команда ГТО!».

Награждение победителей состоится 15 октября.

# Общество
По материалам: edu.ru

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