В Белоруссии против Тихановской и Латушко завели новое уголовное дело

00:55 Автор: Жанна Звягина

Представитель Следственного комитета Белоруссии Сергей Кабакович в интервью телеканалу «Беларусь 1» во вторник сообщил о возбуждении уголовного дела против лидеров оппозиции Светланы Тихановской и Павла Латушко, им инкриминируется самовольное присвоение власти и создание представительств за рубежом.

После выборов президента в 2020 году Тихановская и Латушко покинули Белоруссию, сейчас они находятся в Литве и Польше соответственно.

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«Расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного статьей 382 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Это самовольное присвоение звания либо власти должностного лица», — сообщил Кабакович.

По его словам, оппозиционеры сделали это «по согласованию и совместно с другими участниками заговора», нарушив требования конституции республики. Кроме того, они «вступили в переговоры с представителями иностранных государств и международных организаций», заявил Кабакович.

По белорусским законам, самовольное присвоение звания или власти должностного лица, сопряженное с совершением общественно опасных действий или участием в переговорах с представителями зарубежных стран и международных организаций, влечет наказание от общественных работ до двух лет лишения свободы.

Ранее в отношении Тихановской и членов координационного совета оппозиции, созданного по ее инициативе, возбудили несколько уголовных дел, в том числе о заговоре, призывах к захвату власти и создании экстремистского формирования. Она и Латушко были включены в список причастных к терроризму лиц.

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Массовые акции протеста начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов. Согласно данным ЦИК республики, победу на них с 80,1 процента голосов одержал Александр Лукашенко. Его основного конкурента Светлану Тихановскую поддержали 10,12 процента проголосовавших. Оппозиция результаты выборов не признаёт.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что белорусскую оппозицию поддерживают зарубежные силы.

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