В Госдуме начал свою работу Комитет по просвещению

Комитет по просвещению, созданный в Государственной Думе VIII созыва, будет работать над масштабными задачами, стоящими сегодня перед российской системой образования. Об этом заявил Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов в ходе встречи с журналистами в Госдуме.

Он информировал, что Комитет будет решать актуальные вопросы, волнующие миллионы россиян, – эти вопросы касаются дошкольного, школьного, среднего профессионального образования.

«От этого зависит будущее наших детей, будущее всей страны», – подчеркнул Сергей Кравцов.

Глава Комитета по просвещению, депутат фракции «Единая Россия» Ольга Казакова обратила внимание на то, что в фокусе внимания Комитета будут реализация работ по капитальному ремонту и строительству школ, развитие системы образования и воспитания детей.

В числе актуальных вопросов для совместной работы Сергей Кравцов отметил принятие бюджета и регулирование работы информационных систем. Министр выразил надежду, что одним из первых законопроектов, принятых Госдумой нового созыва, будет законопроект об отказе от понятия «услуга» в работе учителя.

«Я уверен, что работа Комитета будет слаженная. Мы со своей стороны будем оказывать необходимую поддержку, максимально прислушиваться к идеям и предложениям, которые есть у депутатского корпуса. Нам важно достичь национальных целей, поставленных Президентом нашей страны, среди которых развитие талантов школьников и воспитание гармонично развитой личности», – резюмировал глава Минпросвещения России.