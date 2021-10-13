В Калининградской области проходит конкурс «Лучшая столовая школы»

В Калининградской области стартовал конкурс на лучшую школьную столовую, сообщает пресс-служба Министерства образования региона.



Муниципальный этап проводится до 20 октября, региональный – в период с 21 октября до 5 ноября.



«Конкурс проводится в целях совершенствования организации питания обучающихся, внедрения инновационных технологий кулинарной продукции, современных форм и методов предоставления качественного и сбалансированного питания, распространения передового опыта по обеспечению обучающихся качественным питанием, формирования культуры и принципов здорового питания в общеобразовательных организациях», – указано в информационном релизе.



Победители регионального этапа конкурса принимают участие в федеральном этапе, который будет проходить с 8 по 20 ноября, они будут представлены в номинациях «Лучшая столовая городской школы», «Лучшая столовая сельской школы».

