В Коми построят деревообрабатывающий завод

Тема: Постановления правительства

01:07 Автор: Юлия Сапрыгина

Новое предприятие появится на территории опережающего развития «Емва». Для этого в Правительстве расширили перечень видов деятельности, разрешённых в этом ТОР. Соответствующее постановление кабмина от 30 сентября 2021 года № 1663 вступает в силу 13 октября.

В перечень видов деятельности, разрешённых на территории опережающего развития «Емва» (Коми), включены лесозаготовка и лесоводство.

Это позволит построить на территории ТОР новый деревообрабатывающий завод, а также лесопитомник для хвойных пород деревьев, отмечается в документе.

Как ожидается, объём частных инвестиций в эти проекты превысит 370 млн рублей. На новых предприятиях смогут получить работу порядка 40 человек.

Законы, вступающие в силу с 13 октября

«Завод будет построен в 2022-2023 годах с объемом переработки 20 тыс. кубометров пиловочника в год и производством до 10 тыс. кубометров пиломатериалов», — цитирует ТАСС заместителя председателя правительства региона — министра экономического развития и промышленности Эльмира Ахмеева.

Помимо этого, планируется создать лесопитомник мощностью до 15 млн саженцев сосны, ели, лиственницы, кедра, пихты. На проектную мощность планируется выйти к 2023 году, сообщили в правительстве Коми.

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