В Коми построят деревообрабатывающий завод
Тема: Постановления правительства
01:07 Автор: Юлия Сапрыгина
Новое предприятие появится на территории опережающего развития «Емва». Для этого в Правительстве расширили перечень видов деятельности, разрешённых в этом ТОР. Соответствующее постановление кабмина от 30 сентября 2021 года № 1663 вступает в силу 13 октября.
В перечень видов деятельности, разрешённых на территории опережающего развития «Емва» (Коми), включены лесозаготовка и лесоводство.
Это позволит построить на территории ТОР новый деревообрабатывающий завод, а также лесопитомник для хвойных пород деревьев, отмечается в документе.
Как ожидается, объём частных инвестиций в эти проекты превысит 370 млн рублей. На новых предприятиях смогут получить работу порядка 40 человек.
Законы, вступающие в силу с 13 октября
«Завод будет построен в 2022-2023 годах с объемом переработки 20 тыс. кубометров пиловочника в год и производством до 10 тыс. кубометров пиломатериалов», — цитирует ТАСС заместителя председателя правительства региона — министра экономического развития и промышленности Эльмира Ахмеева.
Помимо этого, планируется создать лесопитомник мощностью до 15 млн саженцев сосны, ели, лиственницы, кедра, пихты. На проектную мощность планируется выйти к 2023 году, сообщили в правительстве Коми.
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