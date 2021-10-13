В комитете Госдумы пообещали поддержать инициативу уголовного наказания за пьяное вождение

12.10.2021 23:51

Автор: Жанна Звягина

Источник: РИА Новости

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев заявил, что комитет поддержит инициативу об уголовной ответственности за езду в состоянии алкогольного опьянения при ее рассмотрении.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин поручил ведомствам до 1 ноября подготовить предложения по введению уголовной ответственности за вождение автомобиля в нетрезвом виде и пожизненному лишению прав для водителей-рецидивистов. В частности, предлагается прекращать или ограничивать права нетрезвого водителя на управление всеми видами транспорта, а также на владение, ношение и хранение огнестрельного оружия.

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Федяев выразил мнение, что уголовная ответственность в этом случае не будет излишней, поскольку в этом вопросе «полумерами не обойтись». «Мы теряем столько молодых и здоровых людей, детей теряем, нужны конкретные и жесткие действия«, — цитирует РИА «Новости» его заявление.

Первый зампред думского комитета отметил, что год назад в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» президент поставил перед кабмином задачу «снизить смертность на дорогах до четырех человек на сто тысяч населения». «Но при той ситуации, которую мы сегодня имеем, если мы ничего не изменим, нам этого показателя не достичь», — считает депутат.

Федяев напомнил, что 1 июля был подписан закон, ужесточающий наказание за неоднократное вождение в нетрезвом виде. Однако «пока и эта мера никого не останавливает», отметил он.

Парламентарий призвал действовать двумя путями: первое — сделать наказание неотвратимым, второе — развивать институт общественного контроля. «В Европе о пьяном, севшем за руль, первым расскажет полиции тот, с кем он выпивал. А у нас в этом плане гражданская ответственность крайне слабая», — сказал парламентарий, добавив, что общество должно реагировать на такие вещи.

В настоящее время КоАП предусматривает за езду в пьяном виде штраф и лишение прав, а статья 264.1 Уголовного кодекса позволяет посадить в тюрьму автомобилиста, севшего пьяным за руль повторно.

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Ранее во вторник первый зампред Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова назвала инициативу об ужесточении наказания за вождение в состоянии алкогольного опьянения заслуживающей внимания.

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