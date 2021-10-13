В Минтруде отметили необходимость дополнительных мер поддержки пожилых

Тема: III Евразийский женский форум

11:39 Автор: Юлия Сапрыгина

Увеличение доли людей старшего поколения в общей численности населения требует пересмотра подходов в сфере занятости и принятия новых мер поддержки. Об этом заявила первый заместитель Министра труда и социальной защиты Ольга Баталина.

По её словам, уже сейчас доля пожилых людей в России составляет 23 процента от населения страны.

«А к 2040 году, по прогнозам Высшей школы экономики, число граждан 65+ в стране увеличится ещё на 10 миллионов человек», — отметила первый замминистра, выступая на тематической сессии «Мир активного долголетия: трансформация» в рамках деловой программы Третьего евразийского форума.

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Такие оценки требуют принятия новых законодательных инициатив в области поддержки пожилых людей, отметила Баталина.

Ключевой приоритет — обеспечение достойной жизни людям старшего возраста, отметила она. Один из самых острых вопросов здесь — дискриминация по возрасту на рынке труда.

«Минтруд постоянно мониторит эту ситуацию и плотно работает в этом вопросе с работодателями», — сообщила Баталина.

Расширение возможностей для трудоустройства людей 65+ — вопрос, над которым активно работают в Минтруде, подчеркнула замглавы ведомства.

Она также напомнила, что в России уже действует ряд мер поддержки для работающих пенсионеров. Разработана серия программ переподготовки пожилых людей. Кроме того, принято законодательное ограничение по увольнению предпенсионеров.

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