В Москве неизвестный устроил стрельбу возле школы
18:23 Автор: Александра Гуляева
Источник: ТАСС
В Москве на Ленинском проспекте неизвестный молодой человек устроил стрельбу возле одной из школ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного МВД.
Сообщается, что сотрудники полиции задержали неизвестного, он стрелял из страйкбольного оружия, пострадавших нет.
Учащиеся и сотрудники образовательных учреждений на улице Фотиевой получили распоряжение от правоохранителей не покидать здания в связи с проведением оперативных мероприятий на близлежащих территориях. Администрации школ заперли окна и двери, организовали продолжение образовательного процесса. После уведомления правоохранительных органов о снятии ограничений детей отпустили по домам.
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Как сообщает столичное управление МВД, стрелявший задержан. Им оказался молодой человек 2006 года рождения, сейчас он находится в отделе полиции. Проводится проверка, по результатам которой примут процессуальное решение.
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После трагедий в Казани и в Перми постоянная комиссия Совета по правам человека (СПЧ) предложила проработать вопрос о введении уголовной ответственности за пропаганду насилия среди несовершеннолетних. Предложения по предотвращению стрельбы в учебных заведениях комиссия СПЧ направила в кабмин.
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