В Москве неизвестный устроил стрельбу возле школы

18:23 Автор: Александра Гуляева

Источник: ТАСС

В Москве на Ленинском проспекте неизвестный молодой человек устроил стрельбу возле одной из школ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного МВД.

Сообщается, что сотрудники полиции задержали неизвестного, он стрелял из страйкбольного оружия, пострадавших нет.

Учащиеся и сотрудники образовательных учреждений на улице Фотиевой получили распоряжение от правоохранителей не покидать здания в связи с проведением оперативных мероприятий на близлежащих территориях. Администрации школ заперли окна и двери, организовали продолжение образовательного процесса. После уведомления правоохранительных органов о снятии ограничений детей отпустили по домам.

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Как сообщает столичное управление МВД, стрелявший задержан. Им оказался молодой человек 2006 года рождения, сейчас он находится в отделе полиции. Проводится проверка, по результатам которой примут процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что Минобрнауки вместе с научным и экспертным сообществом в области безопасности разработало инструкцию, как вести себя в случае вооружённого нападения на образовательное учреждение.

После трагедий в Казани и в Перми постоянная комиссия Совета по правам человека (СПЧ) предложила проработать вопрос о введении уголовной ответственности за пропаганду насилия среди несовершеннолетних. Предложения по предотвращению стрельбы в учебных заведениях комиссия СПЧ направила в кабмин.

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