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В Москве задержали ректора "Шанинки" по делу экс-замминистра Раковой

В Москве задержали ректора "Шанинки" по делу экс-замминистра Раковой

В Москве был задержан ректор "Шанинки" Сергей Зуев по делу о хищении денежных средств ФГАУ "Фонд новых форм развития образования". По нему же проходит бывшая замминистра просвещения России Марина Ракова, сообщили в пресс-центре МВД РФ.

"Сегодня сотрудниками полиции доставлен в главное следственное управление ГУ МВД России по Москве ректор образовательной автономной некоммерческой организации "Московская высшая школа социальных и экономических наук" Сергей Зуев. Он допрошен в качестве подозреваемого в хищении денежных средств в сумме более 21 млн рублей, принадлежащих ФГАУ "Фонд новых форм развития образования", и задержан в порядке статьи 91 УПК РФ", — уточнили представители ведомства.

В ближайшее время правоохранительные органы планируют избрать в отношении фигуранта меру пресечения. В вузе данную информацию отказались комментировать, сказав, что образовательное учреждение во всем сотрудничает со следствием.

Про уголовное дело в отношении Раковой стало известно 29 сентября. Она подозревается в хищении 50 млн рублей во время работы на посту заместителя министра просвещения РФ. По данным СМИ, экс-чиновница пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования, который возглавляла сама, для заключения госконтрактов в рамках проекта "Учитель будущего". Как выяснила экспертиза, фонд сфальсифицировал отчеты по некоторым научным работам в рамках этих контрактов.

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По материалам: uposters.ru

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