В «Орлёнке» проходит программа «Наука будущего»

Программа «Наука будущего» объединила во Всероссийском детском центре «Орлёнок» ребят из 22 регионов страны. Все школьники имеют достижения в проектной деятельности по направлениям научно-технического, инженерного, IT- и технико-гуманитарного творчества.

В течение смены они знакомятся с технологиями будущего на стыке науки и искусства, проходят обучение по нескольким модулям, среди которых виртуальная и дополненная реальность, работа с полимерными материалами, проектирование и программирование гаджетов, а также разработка собственных логотипов.

Завершит программу презентация проектов.

Кроме того, в течение смены ребята проходят курс по развитию гибких навыков: коммуникабельности, креативного мышления, эмоционального интеллекта.