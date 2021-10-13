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В России зафиксирован новый антирекорд по смертности от COVID-19

В России зафиксирован новый антирекорд по смертности от COVID-19

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


12:14  Автор: Виктория Карташева



За сутки в России от коронавируса скончалось 984 человека — это новый максимум за время пандемии. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

В Москве за последний день умерли 72 человека, в Санкт-Петербурге — 65 человек, в Свердловской области — 39.

Смертность продолжает расти — последний раз антирекорд был зафиксирован 12 октября, тогда от коронавируса умерли 968 человек. Общее число умерших от COVID-19 достигло 219 329 человек.

Уйдёт ли COVID-19 из нашей жизни?


Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки выросло на 28 717, до 7 861 681. Наибольшее число заболевших выявлено в Москве (4410), Санкт-Петербурге (2470) и Московской области (1898).

Вылечились от COVID-19 за сутки 21 801 пациентов. Общее число выздоровевших достигло 6 916 086 человек. По данным оперштаба, доля выписанных пациентов составляет примерно 88 процентов от общего числа заразившихся.

Ранее заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН, профессор Сколковского института науки и технологий Константин Северинов заявил «Парламентской газете», что очередная волна коронавируса осенью в России неизбежна, потому что в стране всё ещё мало привитых от инфекции людей.


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#коронавирус #здоровье

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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