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В сети обсуждают изменения во внешности Виктории Бекхэм

В сети обсуждают изменения во внешности Виктории Бекхэм

В сети активно обсуждают новое появление на телевидении 47-летней Виктории Бекхэм. На днях дизайнер посетила шоу "Доброе утро, Америка", чтобы представить новые кремовые румяна своего бьюти-бренда. Однако внимание зрителей больше привлек не здоровый румянец на щеках супруги Дэвида Бекхэма, а изменения в ее лице.


Виктория Бекхэм


Многие решили, что во время недавнего похода к косметологу Вики переборщила с инъекциями филлеров в губы, и развернули целое обсуждение на эту тему в комментариях под выпуском шоу.

Что стало с ее лицом?

Пожалуйста, остановитесь с филлерами!

Люблю Викторию, но то, что она сделала с губами, — это позор.

Боже мой! Ее губы выглядят ужасно! Почему женщины это с собой делают?

— обсудили вероятную бьюти-трансформацию Бекхэм интернет-пользователи.



Не понравился людям и образ, который Виктория подобрала для похода на шоу. В студии дизайнер появилась в красном джемпере, заправленном в брюки горчичного цвета, после чего многие подписчики принялись сравнивать ее с Рональдом Макдональдом. Вики не стала остро реагировать на критику и даже высмеяла это сравнение в своих сторис.


Украла мой look,— подписала Вики коллаж из своего снимка и изображения известного маскота компании McDonald's.

К слову, было и альтернативное мнение: часть преданных подписчиков звезды сочли ее осенний образ по-настоящему стильным, а "изменений" в лице попросту не заметили.


Робин Робертс и Виктория Бекхэм


Майкл Стран и Виктория Бекхэм

Тему с возможными изменениями в своей внешности Вики обошла стороной. Звезда не подтвердила и не опровергла инъекции филлеров в губы, поэтому пока эти разговоры так и остаются на уровне слухов. Единственным аргументом подписчиков являются ранние фото Бекхэм, на которых ее губы, по их мнению, выглядят заметно тоньше, чем сейчас.


Виктория Бекхэм несколько месяцев назад


Актуальное фото Виктории Бекхэм


Виктория Бекхэм в 2018 году



Яна Марковская
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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