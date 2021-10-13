В сети обсуждают изменения во внешности Виктории Бекхэм
В сети активно обсуждают новое появление на телевидении 47-летней Виктории Бекхэм. На днях дизайнер посетила шоу "Доброе утро, Америка", чтобы представить новые кремовые румяна своего бьюти-бренда. Однако внимание зрителей больше привлек не здоровый румянец на щеках супруги Дэвида Бекхэма, а изменения в ее лице.
Многие решили, что во время недавнего похода к косметологу Вики переборщила с инъекциями филлеров в губы, и развернули целое обсуждение на эту тему в комментариях под выпуском шоу.
Что стало с ее лицом?
Пожалуйста, остановитесь с филлерами!
Люблю Викторию, но то, что она сделала с губами, — это позор.
Боже мой! Ее губы выглядят ужасно! Почему женщины это с собой делают?
— обсудили вероятную бьюти-трансформацию Бекхэм интернет-пользователи.
Не понравился людям и образ, который Виктория подобрала для похода на шоу. В студии дизайнер появилась в красном джемпере, заправленном в брюки горчичного цвета, после чего многие подписчики принялись сравнивать ее с Рональдом Макдональдом. Вики не стала остро реагировать на критику и даже высмеяла это сравнение в своих сторис.
Украла мой look,— подписала Вики коллаж из своего снимка и изображения известного маскота компании McDonald's.
К слову, было и альтернативное мнение: часть преданных подписчиков звезды сочли ее осенний образ по-настоящему стильным, а "изменений" в лице попросту не заметили.
Тему с возможными изменениями в своей внешности Вики обошла стороной. Звезда не подтвердила и не опровергла инъекции филлеров в губы, поэтому пока эти разговоры так и остаются на уровне слухов. Единственным аргументом подписчиков являются ранние фото Бекхэм, на которых ее губы, по их мнению, выглядят заметно тоньше, чем сейчас.