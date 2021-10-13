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В сети появилось видео смертельного ДТП с участием Ксении Собчак

В сети появилось видео смертельного ДТП с участием Ксении Собчак

ДТП со смертельным исходом, участницей которого стала 39-летняя Ксения Собчак, продолжает активно обсуждаться в сети. Сегодня в телеграм-канале RT появилось видео момента аварии, снятое камерами видеонаблюдения.

На нем видно, как автомобиль, в котором ехала звезда, едет по встречной полосе и сталкивается лоб в лоб с другим автомобилем, который от удара отбрасывает на проезжающий автобус.


Напомним, что вечером 10 октября Mercedes, пассажиркой которого была Собчак, совершая обгон по встречной полосе, врезался в Volkswagen. В результате аварии погибла 35-летняя женщина. Двое других пассажиров Volkswagen получили серьезные травмы и были доставлены в больницу. Телеведущая получила сотрясение головное мозга и ушибы внутренних органов. Тем не менее от медицинской помощи она отказалась и, пересев в другую машину, отправилась в аэропорт, после чего улетела в Москву.

Вскоре после инцидента Собчак выступила с комментарием. Она заявила, что автомобиль и его водитель были "не ее" и она не просила водителя ехать быстрее. Позже звезда добавила, что с родными пострадавших она поддерживает связь и готова оказать им всю необходимую помощь.

На телеведущую тем не менее обрушились с критикой за то, что она покинула место ДТП (по закону она не была обязана там оставаться) и выглядела бодрой, когда заходила в аэропорт (в сети появилось видео, как Собчак делает это без чьей-либо помощи).


Водитель Mercedes свою вину признал. В возбужденном по факту ДТП уголовном деле Ксения Собчак проходит свидетельницей. В понедельник ее вызвали на допрос в Москве, который, по ее словам, продолжался около трех часов.

Почти три часа вопросов, не имеющих вообще отношения к тому, о чем спрашивают свидетелей. И видео, снятое сотрудниками из внутреннего двора, для журналистов. Я понимаю, для чего это делается и на что рассчитывают. С пострадавшими на связи,

— прокомментировала Ксения.

Она также поделилась скриншотом видео, опубликованного телеграм-каналом 112, на котором она садится в автомобиль.



Теперь Ксении Собчак предстоит явиться в следственное управление УВД по Сочи для проверки показаний и очной встречи с водителем Mercedes.



Мариана Панкина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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