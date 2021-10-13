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В школах Кировской области продолжается оснащение мастерских для обучающихся с ОВЗ

В школах Кировской области продолжается оснащение мастерских для обучающихся с ОВЗ

В Кировской области образовательные организации для учащихся с ограниченными возможностями здоровья оснащают  новым оборудованием.  Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования региона.
 
Новое оборудование уже задействовано в учебном процессе школы-интерната города Слободского: здесь оснастили швейную, столярную и слесарную мастерские, кабинет поварского дела и кабинет младшего обслуживающего персонала.

Для слесарной и столярной мастерских в рамках нацпроекта были закуплены шлифовальные и фрезерные станки, а также станок с ЧПУ. Обучение ребят на них будет максимально приближено к профессиональной подготовке специалистов, поскольку такое оборудование можно встретить на современных предприятиях.

В рамках нацпроекта «Образование» для школы-интерната также приобретены комплекты оборудования для учебных классов: интерактивные доски, проекторы, моноблоки. Педагоги проходят курсы повышения квалификации, а в ноябре-декабре планируется запустить внутришкольный курс, на котором более опытные педагоги будут обучать своих коллег применять новые знания в образовательном процессе.

# Общество
По материалам: edu.ru

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