Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В школьниках воспитают гуманное и ответственное отношение к животным

В школьниках воспитают гуманное и ответственное отношение к животным

В школьниках воспитают гуманное и ответственное отношение к животным

Образовательная программа внеурочной деятельности «Мы – твои друзья»  была разработана в Институте изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования. 

Данный курс считается крайне актуальным, ведь формирование гуманного и ответственного отношения к животным является важным направлением воспитания юного поколения, а общение с животными влияет и на формирование экологической культуры, и на гармоничное развитие детей в целом. 

Исходя из этой задачи, 12 октября на базе Белгородского областного детского эколого-биологического центра был проведен семинар для обучения и оказания методической помощи педагогическим работникам образовательных организаций региона, которым предстоит реализовать эту образовательную программу.

Организаторы познакомили педагогов с учебно-методическим комплексом, включающим рабочую тетрадь, методическое пособие, плакаты и лифлеты для родителей, а также остановилась на мероприятиях, проводимых в рамках программы «Мы – твои друзья» в 2021/22 учебном году.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

В сети обсуждают изменения во внешности Виктории Бекхэм
В сети обсуждают изменения во внешности Виктории Бекхэм
Стиль зумеров и тиктокеров: платье как у Бритни Спирс и топики из нулевых — как одевается новая поп-икона Оливия Родриго
Стиль зумеров и тиктокеров: платье как у Бритни Спирс и топики из
В школьниках воспитают гуманное и ответственное отношение к животным
В школьниках воспитают гуманное и ответственное отношение к животным
Профтех Архангельской области активно внедряет систему демонстрационного экзамена выпускников
Профтех Архангельской области активно внедряет систему
В Забайкалье стартовал профориентационный марафон «Правильный выбор – путь к успеху»
В Забайкалье стартовал профориентационный марафон «Правильный выбор –
15 октября пройдет День ИТ-знаний
15 октября пройдет День ИТ-знаний
В Госдуме начал свою работу Комитет по просвещению
В Госдуме начал свою работу Комитет по просвещению
10 тысяч школьников участвуют во Всероссийской олимпиаде по искусственному интеллекту
10 тысяч школьников участвуют во Всероссийской олимпиаде по
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 13 октября 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 13 октября 2021 года
ГИБДД начнет отслеживать нарушителей в Москве с помощью мобильного приложения
ГИБДД начнет отслеживать нарушителей в Москве с помощью мобильного
Российский физик предложил объяснение «псевдощелевой фазы» у сверхпроводников
Российский физик предложил объяснение «псевдощелевой фазы» у
Джейми Дорнан и его жена Амелия Уорнер впервые за долгое время вышли вместе в свет
Джейми Дорнан и его жена Амелия Уорнер впервые за долгое время вышли

Топ на сегодня

МВД и ФСБ смогут без суда блокировать счета и карты россиян
МВД и ФСБ смогут без суда блокировать счета и карты россиян
Вышел трейлер новой версии фильма "Один дома": кто заменит Маколея Калкина в культовой рождественской картине?
Вышел трейлер новой версии фильма "Один дома": кто заменит
В Совфеде обозначили избыточные требования к безопасности в аэропортах
В Совфеде обозначили избыточные требования к безопасности в аэропортах
"Меня называли шлюхой": Варнава откровенно о травле в школе и молодом избраннике
"Меня называли шлюхой": Варнава откровенно о травле в школе
СМИ раскрыли, как Ивлеева и Элджей разделили имущество. Телеведущая получила особняк, землю и иномарки
СМИ раскрыли, как Ивлеева и Элджей разделили имущество. Телеведущая

Еще по теме

«Оборонлес» начал сотрудничество с Брянским эколого-биологическим центром в области патриотического воспитания
В Мурманской области прошел семинар «Программа воспитания 2020»
В Якутске появилась Академия детства
Правительство утвердило программу патриотического воспитания