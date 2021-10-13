В школьниках воспитают гуманное и ответственное отношение к животным

Образовательная программа внеурочной деятельности «Мы – твои друзья» была разработана в Институте изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования.

Данный курс считается крайне актуальным, ведь формирование гуманного и ответственного отношения к животным является важным направлением воспитания юного поколения, а общение с животными влияет и на формирование экологической культуры, и на гармоничное развитие детей в целом.

Исходя из этой задачи, 12 октября на базе Белгородского областного детского эколого-биологического центра был проведен семинар для обучения и оказания методической помощи педагогическим работникам образовательных организаций региона, которым предстоит реализовать эту образовательную программу.

Организаторы познакомили педагогов с учебно-методическим комплексом, включающим рабочую тетрадь, методическое пособие, плакаты и лифлеты для родителей, а также остановилась на мероприятиях, проводимых в рамках программы «Мы – твои друзья» в 2021/22 учебном году.