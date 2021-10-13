В Забайкалье стартовал профориентационный марафон «Правильный выбор – путь к успеху»

В Забайкальском крае в онлайн-формате проходит профориентационный марафон «Правильный выбор – путь к успеху». Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки региона.

В мероприятиях марафона принимают участие школьники 8–9-х классов. Они знакомятся с современными профессиями и получают возможность определить свою будущую траекторию развития.

«Марафон, прежде всего, направлен на формирование осознанности и способности к будущей профессиональной деятельности обучающихся в образовательном пространстве Забайкальского края. Он основан на совместной деятельности обучающихся, педагогов и родителей», – отметила директор центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Семья» Наталья Тонышева.