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В Забайкалье стартовал профориентационный марафон «Правильный выбор – путь к успеху»

В Забайкалье стартовал профориентационный марафон «Правильный выбор – путь к успеху»

В Забайкальском крае в онлайн-формате проходит профориентационный марафон «Правильный выбор – путь к успеху». Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки региона.

В мероприятиях марафона принимают участие школьники 8–9-х классов. Они знакомятся с современными профессиями и получают возможность определить свою будущую траекторию развития.

«Марафон, прежде всего, направлен на формирование осознанности и способности к будущей профессиональной деятельности обучающихся в образовательном пространстве Забайкальского края. Он основан на совместной деятельности обучающихся, педагогов и родителей», – отметила директор центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Семья» Наталья Тонышева.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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