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Внешний долг России за 9 месяцев вырос на 4,7 процента

Внешний долг России за 9 месяцев вырос на 4,7 процента

19:21  Автор: Александра Гуляева



Объём внешнего долга России по оценке на 1 октября 2021 года составил 489,2 миллиардов долларов, с начала года он увеличился на 21,9 миллиарда долларов (4,7 процента). Об этом сообщает Центробанк.

Уточняется, что определяющую роль сыграло право получения Россией в третьем квартале специальных прав заимствования в размере 17,5 миллиардов долларов США. Предоставление этих прав отображается в составе внешнего долга центрального банка.

«Долговые обязательства органов государственного управления увеличились за январь-сентябрь 2021 года на 2,5 миллиарда долларов США до 67,8 миллиардов долларов», — сообщает регулятор. Это произошло в результате роста объёма инвестиций нерезидентов в суверенные ценные бумаги, номинированные в рублях.

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Иностранные долговые обязательства частного сектора, как сообщается, почти не изменились. На 5,8 миллиардов увеличилась задолженность банков перед нерезидентами (до 77,9 миллиардов долларов), однако это было частично нивелировано снижением внешнего долга прочих секторов на 4,9 миллиарда долларов 312 миллиардов долларов.

В июле сообщалось, что внешний долг России увеличился за первое полугодие 2021 года на 4 миллиарда долларов, или на 0,9 процента. Тогда внешний долг составлял 471,4 миллиарда долларов.



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По материалам: pnp.ru

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