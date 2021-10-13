ВОЗ зафиксировала сокращение случаев заражения коронавирусом в мире

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

23:36 Автор: Жанна Звягина

За неделю число новых случаев заражения коронавирусом сократилось на 7%, а смертельных случаев — на 10%, говорится в еженедельном эпидемическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения.

С 4 по 10 октября было зафиксировано 2 885 011 случаев заражения и 46 789 летальных исходов.

По данным организации, особенно существенное снижение уровня инфицирования за неделю произошло в Африке (на 32%) и Западно-Тихоокеанском регионе (на 26%).

Европа остается единственным регионом, где уровень заболеваемости и смертности за тот же период вырос (на 7% и 11% соответственно).

О самом большом числе заразившихся за неделю в ВОЗ сообщили Соединенные Штаты (653 837), Великобритания (249 699), Турция (205 266), Россия (188 829) и Индия (139 572).

Всего, по последним данным, в мире с начала пандемии зарегистрированы 238 521 855 случаев заражения коронавирусом и 4 863 818 летальных случаев.

ВОЗ впервые дала официальное определение постковидному синдрому

Ранее главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан заявила, что человечество в ближайшее время преодолеет 60 процентов пути в борьбе с коронавирусом, однако прогнозировать сроки завершения пандемии пока рано.

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