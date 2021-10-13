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Все оттенки зеленого: Кейт Миддлтон и принц Уильям на встрече в ботаническом саду

Все оттенки зеленого: Кейт Миддлтон и принц Уильям на встрече в ботаническом саду

39-летние Кейт Миддлтон и принц Уильям после возвращения с летних каникул продолжают часто выходить в свет. На прошлой неделе герцогиня Кембриджская посетила Университетский колледж Лондона, а сегодня вместе с супругом поучаствовала в образовательном мероприятии в Королевских ботанических садах Кью.


Кейт Миддлтон

Визит Кейт и Уильяма был приурочен к премии Earthshot, которая состоится в конце этой недели: на ней будут награждены активисты, помогающие спасению окружающей среды. Наряд для выхода в свет герцогиня, собственно, выбрала соответствующий: на ней были зеленая футболка и лаймовый джемпер, который она в последний раз надевала в 2016 году.

На мероприятии к Кейт и Уильяму присоединились мэр Лондона Садик Хан, телеведущий Стив Бэксхолл и двукратная олимпийская чемпионка по гребле Хелен Гловер. Все вместе они встретились с детьми из школы Хитленд и призвали их выдвигать свои смелые идеи по спасению планеты.


На этой неделе у Кейт Миддлтон и принца Уильяма запланирован еще один важный выход в свет. Пара планирует посетить саму церемонию вручения премии Earthshot Prize, которая пройдет в Александринском дворце в Лондоне. На ней будут награждены пятеро победителей, предложивших самые лучшие решения крупнейших экологических проблем.


 



 



Яна Марковская
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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