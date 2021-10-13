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Всероссийская олимпиада по литературе для 1–9-х классов проходит в формате онлайн

Всероссийская олимпиада по литературе для 1–9-х классов проходит в формате онлайн

12 октября стартовала Всероссийская онлайн-олимпиада по литературе для 1–9-х классов.

Она проходит в рамках национального проекта «Культура» и состоит из одного тура, который проводится на платформе «Учи.ру». Интерактивные задания позволяют проверить уровень знаний по русской литературе и фольклору, начитанность, эрудированность, понимание жанрового своеобразия литературных произведений.

Олимпиада выполняется в течение 60 минут, количество набранных баллов будет известно сразу после завершения. Участники, успешно справившиеся с заданиями, получат сертификаты, грамоты и дипломы, учителя – благодарственные письма.

Выполнить задания ребята смогут в период до 2 ноября.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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