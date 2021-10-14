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15 октября в парках «Россия – Моя история» откроются «Лаборатории будущего»

15 октября в парках «Россия – Моя история» откроются «Лаборатории будущего»

15 октября в 80 регионах России школьники смогут посетить профориентационные площадки федерального проекта «Билет в будущее». Во всех исторических парках «Россия – Моя история» откроется квестовая мультимедийная выставка-тестирование «Лаборатория будущего», сообщает пресс-служба Минпросвещения России. 

До конца года в проекте примут участие более 300 тысяч российских школьников, а их наставниками станут более 5 тысяч педагогов-навигаторов. 

Главная задача выставок «Лаборатория будущего» – в игровой форме познакомить школьников с рынком труда, элементами различных отраслей и профессий, показать многообразие вариантов выбора специальности и помочь понять, в каком направлении им хотелось бы развиваться. Контент экспозиций был разработан совместно с ведущими российскими профориентологами на основе анализа рынка труда и структуры экономики России.

«Наша задача – продемонстрировать каждому школьнику те возможности, которые у него есть для реализации своего потенциала в будущем. Ребята уже в школе будут получать представление, какими навыками должен обладать тот или иной специалист, они также смогут получать дополнительную информацию о заинтересовавшей их профессии. Всё это – часть работы в рамках профориентационного проекта «Билет в будущее» нацпроекта «Образование», – отметил первый заместитель Министра просвещения России Александр Бугаев. 

Выставка «Лаборатория будущего» будет состоять из увлекательных интерактивных квестов, пройдя которые каждый из гостей сможет познакомиться с более чем 30 профессиональными отраслями и с более чем 300 профессиями. Таким образом, каждый школьник сможет сформировать для себя образ будущей специальности.

Гости выставки познакомятся с такими отраслями, как здравоохранение, социальная сфера, индустриальная, креативная и другие. Каждое направление включает четыре отрасли и не менее 40 профессий. Выставки рассчитаны на школьников 6–11-х классов и будут открыты до 30 ноября.

# Общество
По материалам: edu.ru

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