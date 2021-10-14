15 октября в тобольском «Кванториуме» состоится экологический хакатон

15 октября в детском технопарке «Кванториум-Тобольск» состоится хакатон «ЭкоHelp». Об этом сообщает пресс-служба технопарка.

К участию приглашают проектные команды школьников 11–17 лет в составе от трех до пяти человек. Предстоящий хакатон будет посвящен проблемам экологии. Участникам предлагают следующие темы проектов: «Биотопливо для автомобилей», «Переработка вторсырья», «Изучение экологии с помощью различных технических средств», «Экодизайн» и «Экоматематика».

Организаторы хакатона уточняют, что формат участия очный и дистанционный (через чат Discord).

Подробные условия участия, формы для заявки и согласия на обработку персональных данных размещены в положении на сайте тобольского «Кванториума».