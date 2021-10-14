2022 год Тигра: гороскоп для всех Знаков Зодиака

Вадим Карасев

2022 год по восточному гороскопу является годом Водного Тигра. Узнайте о том, что нас ждет в это время и как можно обойти стороной проблемы. Эксперты дали советы для всех Восточных Знаков.

Ранее мы уже рассказывали, каким станет год Тигра. В целом его можно назвать спокойным, однако благоприятность событий будет во многом зависеть от нас с вами и от нашей реакции на происходящее. В 2022 году желательно не реагировать слишком остро на неприятности и проблемы. Нужно сохранять чистый рассудок в любой ситуации.

Овен

Для Овнов грядущий 2022 год будет очень благоприятным, ведь Тигр тоже представляет стихию Огня. Вспыльчивым людям этого Знака стоит поступать мудро и обдуманно. Не стоит ругаться с близкими и провоцировать окружающих на конфликты. Тигр поможет представителям данного Знака обуздать свои эмоции и найти вторую половинку. Также в эти двенадцать месяцев Овнам стоит избавиться от привычек, отнимающих счастье. Это время, в которое у них получится стать лучше во всех смыслах. Удача будет рядом с ними с первых дней.

Телец

Начало года должно стать временем очищения для Тельцов. Есть много мыслей, от которых нужно отказаться как можно скорее. Тигр поможет этим людям побороть зависть, злобу, стать продуктивнее и умнее. Желание учиться и развиваться — вот что необходимо Тельцам в 2022 году больше всего. Весной и осенью Вселенная может начать испытывать людей данного Знака на прочность соблазнами. Любовные и финансовые авантюры не пойдут Тельцам на пользу, поэтому важно просто заниматься насущными делами, стараясь не сбрасывать с себя ответственность.

Близнецы

Близнецам в 2022 году нужно перестать лениться. В этом им помогут советы астрологов. В год Тигра нельзя откладывать дела на потом. Чем раньше Близнецы смогут решать свои проблемы, тем будет лучше для них. Эксперты отмечают, что в новом году успех будет на стороне тех Близнецов, которые умеют подстраиваться под обстоятельства. В большинстве случаев события будут протекать стабильно и размеренно, но порой людям данного Знака придется рисковать и действовать бескомпромиссно, быстро принимая важные и судьбоносные решения.

Рак

Ракам стоит любыми доступными способами повышать свою уверенность в себе. Отличным помощником в данном случае станут аффирмации силы. Астрологи рекомендуют контролировать свои эмоции и не поддаваться на провокации окружающих. Ракам стоит быть готовыми к резкой смене планов. Тигр не поощряет спонтанность, поэтому лучше не отправляться в дальние путешествия, ничего не спланировав. Также не стоит менять работу, ничего не обдумав. Если не торопиться с решениями, 2022 год окажется для Раков довольно благоприятным.

Лев

Год Тигра для Львов будет похож на глоток свежего воздуха. Жизненный ритм немного снизится, но при этом Львы всё равно смогут получить подарки судьбы в любви, в делах и в работе. Под лежачий камень вода не течет, поэтому людям данного Знака стоит оставаться активными, периодически обращая внимание на признаки того, что они стоят на месте и упускают удачу. Тигр подарит Львам выносливость, однако, чрезмерное переутомление может все равно нанести серьезный вред. По этой причине астрологи рекомендуют всем людям будет данного Знака распределять силы правильно, а также заботиться о своем здоровье.

Дева

Девам стоит сохранять активность и быть честными к себе и окружающим. Астрологи считают, что в 2022 году людям этого Знака будет везти во всех сферах жизни. Сильные заговоры на удачу и богатство помогут преуспеть в финансовом направлении. И в любви, и в работе год Водяного Тигра потребует от Дев повышенной отдачи, поэтому энергии и сил потребуется больше, чем обычно. В эти двенадцать месяцев необходимо оставаться в тонусе, вовремя пополнять запасы энергии. Астрологи советуют Девам не забывать про отдых и релаксацию.

Весы

Жизнь Весов изменится к лучшему. Скорее всего, этим людям откроются новые возможности в любви и в финансовой сфере. Ускорить процесс изменения жизни им поможет медитация-настройка. Также полезно будет общаться с мотивированными, радостными и оптимистичными людьми. Они будут заряжать Весов невероятной силой, которую с легкостью можно будет пустить в любое русло. Тигр не терпит лжи и хитрости, поэтому Весам лучше добиваться поставленных целей честно.

Скорпион

Чтобы сделать рывок вперед уже в начале года, Скорпионам нужно сделать энергетику дома положительной. Этот год идеален для поисков любви и укрепления уже существующих отношений. В 2022 году на первое место для Скорпионов выходит умение заботиться о близких. Нужно поддерживать вторую половинку и родственников в трудных ситуациях. Тигр может сурово наказать тех, кто пытается обмануть или предать своего партнера. Правление Водного Тигра настраивает Скорпионов на решительность, однако, чрезмерная напористость может принести им проблемы — как в любви, так и в работе.

Стрелец

2022 год будет полон романтических приключений для Стрельцов. Мимолетные отношения повысят их уверенность в себе, но если захочется завести долгосрочные отношения, придется внимательно относиться к выбору партнеров, чтобы не ошибиться. Умение идти на компромиссы сделает Стрельцов успешными и удачливыми. Еще важнее для этих людей — всегда оставаться в полной боевой готовности. Дыхательная гимнастика поможет им вдохнуть в себя новые силы, если вдруг их настигнет усталость.

Козерог

Начало года будет очень благоприятным временем. Тигр даст Козерогам возможность заглянуть в будущее, получить ответы на интересующие их вопросы. В этом им поможет гадание Таро на ситуацию. В 2022 году люди этого Знака могут внезапно потерять интерес к привычным делам, работе, развлечениям. Это будет сигналом того, что пришло время что-то менять. Козероги не любят новизну, но главный талисман этого года диктует свои правила. Астрологи советуют людям этого Знака стремиться к переменам.

Водолей

Тигр поможет Водолеям исполнить все их мечты. Это очень позитивный год, в который людям данного Знака Зодиака улыбнется удача во всех делах. Увеличить скорость исполнения желаний можно при помощи трех упражнений. Нужно визуализировать свои желания и бороться с беспокойством. Водолеям не стоит бояться трудностей и испытаний. Это их время, их выход на сцену. Уже с первых дней года их может посетить огромное вдохновение, желание изменить свою жизнь. Таково влияние Тигра.

Рыбы

Как известно, переезды, путешествия и смена обстановки полезны для энергетики человека. В 2022 году Рыбы могут смело переезжать в новый дом или квартиру, менять место работы. Им удастся найти новые увлечения, а у некоторых получится монетизировать свое хобби. В начале и в конце лета этого года Рыб одолеет внутреннее беспокойство. Это будет временная слабость, с которой им удастся справиться. В конце 2022 года астрологи советуют не совершать крупных покупок. Весь год люди этого Знака будут находиться в эпицентре событий.