4 способа распознать энергетически опасного человека

Вадим Карасев

Среди нас есть много разных людей — как добрых и светлых, так и токсичных. Далеко не всегда опасных личностей просто отличить от положительных, но при помощи нескольких действенных способов вы сможете их легко распознать.

Энергетический вампир — это не единственный вид опасного человека. Их бывает очень много, причем многие из них очень хорошо шифруются. Описанные далее методы помогут вам обойти их защиту и заставить показать свое истинное лицо.

Используйте свою интуицию

Даже те люди, у которых относительно слабая интуиция, могут без труда диагностировать мощные потоки отрицательной энергии, исходящие от кого-то извне. Да, такое происходит не всегда, но если ваш внутренний голос бьет тревогу, вам стоит к нему прислушаться.

Дело в том, что отрицательные люди деструктивно влияют на нашу ауру, на наши чакры. Когда это происходит, верхние чакры начинают посылать нам некоторые сигналы, выражающиеся в тревоге, напряженности. Именно поэтому говорят, что рядом с кем-то мы чувствуем себя словно не в своей тарелке.

Попробуйте поговорить с этим человеком на различные темы

Диалог — лучший способ найти скрытые мотивы. Попробуйте просто поговорить. Если вы не сможете найти общий язык, это тоже стоит расценивать как показатель его темной ауры. С таким человеком невозможно договориться, прийти к общему знаменателю. С энергическими вампирами и другими опасными людьми трудно общаться. После разговора может оставаться тяжелый осадок, неприятные ощущения.

Понаблюдайте за поведением этого человека

Негативные личности очень часто пытаются показать себя с наилучшей стороны, поэтому врут, много болтают, приукрашивают события. Человека с темной аурой зачастую выделяет желание казаться эдаким «рубахой-парнем». Подобные люди поступают так для того, чтобы втереться в доверие и усыпить нашу бдительность.

Также люди с плохой аурой частенько ведут себя агрессивно по отношению к слабым. Они провоцируют их, стараются сделать какую-то пакость и возвыситься за их счет.

«Хитрый» метод

Расскажите тому, кого вы подозреваете в энергетическом вампиризме или наличии темного начала, какой-то безобидный секрет. Если вы через какое-то время в коллективе узнаете о том, что ваш секрет разошелся среди коллег, значит, этот человек действительно опасен.

Есть и другой, более легкий хитрый метод. Темные личности часто заставляют вас сомневаться в себе. Вы можете выдумать какую-то жизненную цель, а потом рассказать о ней этому человеку. Если он начнет говорить что-то вроде «да зачем тебе это нужно» или «у тебя все равно не получится» , значит, перед вами человек с темной аурой. Добрые и нетоксичные люди никогда не будут заставлять вас терять веру в себя. Токсичным личностям же, наоборот, хочется, чтобы вы не смогли достичь того, о чем мечтаете.

Другие признаки людей с опасной энергетикой.

Они не берут на себя ответственность. Им свойственно винить во всем окружающих. Они без зазрения совести перекладывают вину на других, дабы облегчить жизнь себе.

Предательство. Такие люди легко могут вас предать, перестать общаться с вами, потому что им это не выгодно.

Постоянные жалобы. У людей с плохой энергетикой вечно всё не так, как надо. Они говорят об этом всем, чтобы их пожалели.