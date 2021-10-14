Амаль Клуни в лимонном пальто на встрече в Вашингтоне: новые фото

Вадим Карасев

Вчера супруга 60-летнего Джорджа Клуни Амаль попала в объективы репортеров. Фотографы подловили правозащитницу на улицах Вашингтона, когда та направлялась на рабочую встречу.

На публике 43-летняя мама четырехлетних двойняшек Эллы и Александра появилась в нежном женственном образе в пастельных тонах. На ней были кремовое платье длиной чуть выше колена, лимонное пальто и телесные лодочки. Монохромный look Амаль дополнила светло-бежевой сумкой Roger Vivier и солнцезащитными очками.





Амаль Клуни

Это один из немногих выходов Амаль Клуни в свет после долгого перерыва. Все лето звездная пара вместе с детьми провела в своем доме на озере Комо, где старалась не привлекать к себе лишнего внимания. Из-за долгого отсутствия супругов в публичном пространстве в прессе даже появились слухи, что они снова ждут близнецов, однако Джордж Клуни довольно быстро опроверг эти домыслы журналистов.

С наступлением осени Амаль и Джордж вернулись из Италии и начали снова активно выходить в свет. Сначала супруги появились на премьере новой режиссерской работы Джорджа, фильма под названием The Tender Bar, в Лос-Анджелесе, а затем посетили ту же премьеру, но уже в Лондоне.





Джордж и Амаль Клуни

Новая картина Клуни рассказывает о молодом человеке, биологический отец которого исчез вскоре после его рождения. В своем желании найти замену отцу главный герой встречается в баре со своим дядей и заводит общение с остальными посетителями заведения. В основу сюжета ленты лег роман Джона Морингера "Нежный бар", а главные роли в фильме достались Бену Аффлеку, Таю Шеридану и Лили Рэйб.





Яна Марковская