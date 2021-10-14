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Ашер стал отцом в четвертый раз

Ашер стал отцом в четвертый раз

У 42-летнего певца Ашера и его 37-летней возлюбленной Дженн Гойкочеа родился второй общий ребенок. О рождении сына, которого они назвали Сир Кастелло Реймонд, пара объявила вчера в инстаграме, поделившись первыми фотографиями младенца.



Привет! Меня зовут Сир Кастелло Реймонд. Я новенький в команде Реймонда. Я родился 29 сентября весом 3 200 граммов. А так я рычу... Банда,

— написал певец.

Всего год назад у влюбленных родилась дочь Соверейн Бо, которая для возлюбленной певца стала первым ребенком. Ашер рассказывал, что малышка появилась на свет немного раньше срока и должна была родиться под знаком Скорпиона.

Но она решила, что у нее другие планы. Весы такие — они вроде как сами решают, что хотят делать,

— рассказывал он на шоу Эллен Дедженерес.


Ашер с дочерью

У Ашера также есть двое сыновей от бывшей супруги Тамеки Фостер: 13-летний Ашер и 12-летний Навид.

О романе Ашера и Дженн Гойкочеа стало известно два года назад. Возлюбленная певца — музыкальный продюсер, так что, вероятно, их роман начался на работе.



Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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