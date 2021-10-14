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Чубайс рассказал, как России стать лидером

Чубайс рассказал, как России стать лидером

Спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения устойчивого развития, экс-глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил способ сделать Россию лидером – для этого стране следует стать углеродно нейтральной.

Чтобы достичь этой цели, необходимо потратить не менее 39 лет, однако управленец уверен: взамен РФ получит значительные преимущества.

"Один только водород чего стоит. Я полагаю, что Россия может стать одним из лидеров в этой сфере и еще целом ряде других отраслей. Это значит, что у нас появляется абсолютно уникальная возможность предложить миру, мировому инвестиционному сообществу, бизнес-сообществу, совершенно новые типы проектов, которые в России будут осуществляться намного эффективнее, чем где бы то ни было еще", – цитирует его ТАСС.

Чубайс добавил, что стране следует обзавестись новыми союзниками в мире – они могут появиться как раз при переходе к углеродному нейтралитету. До этого он уже называл "фантастическими" перспективы России по экспорту водорода, а также предупреждал о риске проиграть Украине в этой гонке.

Как сообщал Ruposters, ранее бывший руководитель "Роснано" поделился своей задушевной мечтой. Она тоже оказалась связана с зеленой энергетикой.

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По материалам: uposters.ru

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