Дакота Джонсон, Мэгги Джилленхол и другие на премьере фильма "Пропавшая дочь" в Лондоне

Вадим Карасев

Вчера в Лондоне в рамках 65-го Лондонского международного кинофестиваля состоялась премьера фильма Мэгги Джилленхол "Пропавшая дочь" — дебютной полнометражной работы актрисы.

На красной ковровой дорожке компанию ей составили исполнительницы главных ролей: Дакота Джонсон, Оливия Колман и Джесси Бакли.

32-летняя звезда фильма "Пятьдесят оттенков серого" Дакота Джонсон стала главной фигурой вечера. Она появилась на публике в блестящем платье Gucci с длинными рукавами с перьями и босоножках болотного оттенка на высоких каблуках. К слову, ее бойфренд Крис Мартин на премьере ее поддержал. Пару сфотографировали на выходе из отеля по пути на фестиваль, однако на красной дорожке вместе они не появились.

В фильме Джонсон сыграла молодую мать Нину, с которой во время отпуска в Греции знакомится профессор колледжа Леда. Новое знакомство заставляет последнюю вспомнить о своем раннем материнстве и испытать чувство вины.

На Венецианском кинофестивале, где картина была представлена впервые, она получила премию за лучший сценарий.





Дакота Джонсон













Мэгги Джилленхол





Оливия Колман





Рут Уилсон





Оливия Колман, Дакота Джонсон и Джесси БаклиМариана Панкина