Депутат предложила регионам заняться подготовкой специалистов для сельских библиотек

Такая мера необходима до принятия федеральной программы «Земский работник культуры»

12:38 Автор: Светлана Заверняева

Необходимо вернуться к обсуждению программы «Земский работник культуры», а пока программа не принята — утвердить региональную программу по аналогии с «Земским доктором» и «Земским учителем». Об этом заявила член Комитета Госдумы по культуре Ольга Германова на первом заседании комитета VIII созыва 14 октября.

«Мы можем строить дома культуры и ремонтировать. Но если мы не обратим внимание на кадры, то незачем их строить, потому что некому будет там работать», — сказала депутат.

Идея принять программу «Земский работник культуры» возникла несколько лет назад. Одним из инициаторов стала глава Комитета по культуре Елена Ямпольская. По расчётам Минкультуры, на программу «Земский работник культуры» потребуется более восьми миллиардов рублей на шесть лет.

В Совфеде оценили расходы на программу «Земский работник культуры»

Пока такая программа не принята, Германова предложила утвердить региональные программы подготовки земских работников культуры с «Земским доктором» и «Земским учителем». Такие проекты по подготовки целевых кадров, напомнила она, уже реализуются в некоторых субъектах.

Однако решить вопрос обучения специалистов для сельских домов культуры и библиотек, по мнению парламентария, позволит только федеральная программа.

«Нам надо ставить вопрос о земском работнике культуры», — обратилась она к коллегам.

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