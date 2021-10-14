Дэниел Крейг признался, что часто ходит в гей-клубы

Вадим Карасев

Имя 53-летнего актера Дэниела Крейга сейчас особенно на слуху. Премьера фильма "Не время умирать", которая несколько раз откладывалась из-за коронавируса, наконец состоялась в прошлом месяце в Лондоне, и теперь картина покоряет зрителей по всему миру. Лента в карьере актера стала особенной — в ней он в последний раз исполнил роль Джеймса Бонда, передав эту роль другому коллеге (кому — пока неизвестно).

Вчера Крейг принял участие в подкасте Брюса Боцци на SiriusXM, где, конечно, продвигал новую картину со своим участием. Впрочем, говорил он и на отвлеченные темы. Так, актер признался, что уже давно обычным клубам предпочитает гей-клубы. Дэниел сказал, что, когда он был холост, он нередко ходил туда, чтобы познакомиться с девушками.

Многие девушки ходили туда по той же причине, что и я. Так что у меня был скрытый мотив,

— отметил он.





Дэниел Крейг в фильме "Казино Рояль"

Другая причина, по которой он туда ходит, — это то, что в гей-барах атмосфера гораздо более дружелюбная, нежели в обычных питейных заведениях.

Я хожу в гей-бары столько, сколько себя помню, и одна из причин — это то, что я не ввязываюсь там в драки. В гетеросексуальных барах всегда найдется какой-нибудь агрессивный кретин. Я просто устал от этого. Гей-бар — это отличное место для посещения. Там все спокойны, абсолютно все. И совсем не обязательно заявлять о своей ориентации,

— признался Крейг.





Он также рассказал, как однажды они с ведущим подкаста Брюсом Боцци попались на глаза журналистов в одном из гей-баров. Крейг отметил, что ситуация выглядела довольно странной со стороны, хотя ничего плохого они не делали.

К слову, спекуляции на тему ориентации Дэниела Крейга ходили давно. Слухи о том, что он предпочитает мужчин, усилились после фильма "Любовь — это дьявол", который вышел в 1998 году. В нем Крейг сыграл любовника художника Фрэнсиса Бэкона, роль которого исполнил Дерек Джекоби.





Дерек Джекоби и Дэниел Крейг в фильме "Любовь — это дьявол"

Реальных поводов усомниться в гетеросексуальности Крейг никогда не давал. Актер уже 10 лет женат на актрисе Рэйчел Вайс, вместе с которой они воспитывают трехлетнюю дочь. От первого брака с актрисой Фионой Лаудон у него есть взрослая дочь Элла.





Дэниел Крейг и Рэйчел ВайсМариана Панкина