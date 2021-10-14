Дочь Хайди Клум Лени вышла в свет с отцом и бойфрендом

Вадим Карасев

17-летняя дочь Хайди Клум Лени уже стала вполне самостоятельной единицей в шоу-бизнесе. Девушка активно развивает свою модельную карьеру, а недавно представила и первую модную коллаборацию. Так что и самостоятельные выходы в свет для нее привычны.

Вчера Лени появилась на публике в компании своего отца, 58-летнего певца Сила. Напомним, что биологическим отцом Лени является Флавио Бриаторе, но в 2005 году, вскоре после женитьбы на Хайди, Сил удочерил малышку — Лени был всего год.





Лени Клум и Сил

Папа и дочь посетили премьеру нового фильма Netflix в жанре вестерн "Тем больнее падать" (The Harder They Fall) в Лос-Анджелесе. Сил поучаствовал в создании саундтрека данной ленты. Компанию им составил и бойфренд Лени Арис Речевски, которого модель нечасто показывала своим подписчикам. Для влюбленной пары этот совместный выход в свет стал первым.

Ну а Сил пришел на мероприятие со своей экс-ассистенткой Лорой Страйер. Слухи об их романе появились в августе этого года, а теперь Сил официально подтвердил отношения с бывшей сотрудницей. Так что и у него, и у Лени случился романтический дебют со своими половинками.





Сил, Лора Страйер, Арис Речевски и Лени Клум с гостем премьеры





Арис Речевски и Лени Клум

На дорожке Лени позировала в черном облегающем мини-платье с декольте Dolce & Gabbana. И вырез наряда в сети точно будут рассматривать внимательно, ведь недавно юная модель произвела фурор своей новой модной съемкой. На той фотосессии Лени позировала с полуобнаженной грудью, и довольно откровенный снимок породил бурные дискуссии в сети. Некоторые пользователи даже предположили, что Лени могла увеличить грудь. Впрочем, с откровенным декольте она позировала и ранее и подчеркивала свой бюст облегающей одеждой на недавнем показе своей коллекции.









Лени Клум на съемке Rollacoaster

Многие, кстати, осудили издание Rollacoaster, в котором вышла съемка, за излишнюю сексуализацию несовершеннолетней модели.

Мир моды всегда граничил с педофилией. Это не удивительно, но все же грустно видеть. Она красивая девушка, которую сексуализируют ради моды,

— написал один из комментаторов.

Другие же, наоборот, поддержали Лени и отметили, что если она сама не против таких фотосессий, то ничего дурного в них нет.













Напомним, что в качестве модели Лени дебютировала в конце прошлого года, когда снялась со своей звездной мамой для обложки немецкого Vogue. Следом девушка отправилась в самостоятельное плавание. Одним из самых ярких моментов в ее карьере было участие в шоу Alta Moda Dolce & Gabbana в Венеции.





Хайди и Лени КлумНадя Бесчетникова