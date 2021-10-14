Джаред Лето устроил сюрприз тяжелобольной поклоннице из России и рассказал, что любит пельмени: видео

Вадим Карасев

У 49-летнего знаменитого голливудского актера и музыканта Джареда Лето в России очень большая армия поклонников. Он неоднократно приезжал к нам с концертами вместе со своим коллективом 30 Seconds to Mars и открыто признавался в любви к российским фанатам и России. А одной из своих поклонниц, 27-летней Насте, он устроил персональный сюрприз и позвонил ей по видеосвязи.

Видеоролик был опубликован в инстаграме благотворительного фонда помощи хосписам "Вера", подопечной которого и является Настя.





Разговор Насти с кумиром стал возможен благодаря ее брату и другим людям, которые проверили теорию шести рукопожатий на практике и смогли связаться с актером.

Свой 27-й день рождения девушка отметила в Царицынском хосписе. Тогда Настин брат поделился с нами: "Я мечтаю, чтобы Джаред узнал, что тут, в России, есть такая девушка — умная, красивая, амбициозная, любящая. Которая, несмотря ни на что, продолжает верить в себя, в нас, в силу Mars family. Мечтаю, чтобы она услышала слова поддержки не только от меня, мамы и сестер, но и от своего давнего кумира и друга Джареда Лето",

— рассказали в фонде.





Узнав о мечте Насти, в фонде тут же приступили к ее осуществлению. Так, основательница фонда Нюта Федермессер обратилась к Ивану Урганту, гостем шоу которого был Джаред Лето. Благодаря ему и стал возможен разговор Насти и Джареда.





Их беседа длилась 11 минут. Было видно, что Настя явно не ожидала такого сюрприза. Она не скрывала радости и волнения и повторяла по-английски, что не может поверить в происходящее.

Она показала актеру его фигуру из картона, которую ей подарили 10 лет назад, представила Джареду свою семью и собаку и рассказала, что невероятно счастлива его видеть.

Джаред расспросил ее о питомце, поинтересовался, была ли Настя на последнем концерте его группы, и признался, что любит домашнюю русскую кухню.

Я хотел бы, чтобы твоя мама сварила мне пельмени. Я люблю пельмени,

— сказал Лето.

Актер также отметил, что его русский язык ужасен и ему следовало бы его выучить.

Я знаю только одну фразу на русском: "Ну что стоишь как дуб?"

— продемонстрировал он свои знания.

Он также поздравил Настю с прошедшим днем рождения и добавил, что с удовольствием обнял бы ее, если бы был рядом.





Мариана Панкина