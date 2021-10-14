Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Джордж и Амаль Клуни сходили на ужин в "самый романтичный ресторан Нью-Йорка": новое фото пары

Джордж и Амаль Клуни сходили на ужин в "самый романтичный ресторан Нью-Йорка": новое фото пары

Джордж и Амаль Клуни сходили на ужин в "самый романтичный ресторан Нью-Йорка": новое фото пары

60-летнего актера Джорджа Клуни и его 43-летнюю супругу, адвоката по правам человека Амаль Клуни, явно не назовешь самой публичной звездной парой. Но последние недели стали настоящим праздником для их поклонников. Джордж и Амаль два раза вышли в свет, посетив премьеры фильма "Нежный бар" (The Tender Bar) сначала в Лос-Анджелесе, а затем и в Лондоне. Клуни является режиссером этой ленты, а потому активно участвует в промокампании.

Репортеры явно оживились и не упустили возможности попытаться добыть еще больше свежих фото пары. Так, вчера Джорджа и Амаль фотографы подкараулили у ресторана One If By Land, Two If By Sea в Нью-Йорке, где продолжается кинотур Клуни.


Джордж и Амаль Клуни

Этот изысканный ресторан известен своим классическим меню и роскошным интерьером, ведь он расположен в историческом здании. Его, кстати, часто называют самым романтичным рестораном Нью-Йорка, так что неудивительно, что именно его Амаль и Джордж выбрали для ужина.

Сейчас у папарацци есть редкая возможность практически каждый день фотографировать чету Клуни: обычно супруги, когда того не требует работа, в основном проводят время дома с детьми, близнецами Эллой и Александром.


Супруга Клуни появилась на публике в коротком синем платье Stella McCartney и туфлях Gianvito Rossi. Стоит отметить, что марка британского дизайнера Стеллы Маккартни явно относится к любимым брендам Амаль, ведь она выбирала его для самых торжественных событий. Например, когда в качестве гостьи посещала свадьбу Меган Маркл и принца Гарри. Амаль явно импонирует приверженность Стеллы осознанной моде и заботе об окружающей среде, ведь и Джордж является экоактивистом, а Амаль разделяет эти ценности.

Как вам ее новый образ?


Джордж и Амаль Клуни



Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

На онлайн-консультации «На все 100» обсудили подготовку к ЕГЭ по истории
На онлайн-консультации «На все 100» обсудили подготовку к ЕГЭ по
В первом чтении принят законопроект "Единой России" о защите соцвыплат от списаний за долги
В первом чтении принят законопроект "Единой России" о
Джордж и Амаль Клуни сходили на ужин в "самый романтичный ресторан Нью-Йорка": новое фото пары
Джордж и Амаль Клуни сходили на ужин в "самый романтичный
Чубайс рассказал, как России стать лидером
Чубайс рассказал, как России стать лидером
Муниципальный этап конкурса на лучшую школьную столовую продлится до 20 октября
Муниципальный этап конкурса на лучшую школьную столовую продлится до
В Алтайском крае откроют первый педагогический «Кванториум»
В Алтайском крае откроют первый педагогический «Кванториум»
15 октября в парках «Россия – Моя история» откроются «Лаборатории будущего»
15 октября в парках «Россия – Моя история» откроются «Лаборатории
Важно уметь выстраивать образовательные маршруты для детей с особенностями развития
Важно уметь выстраивать образовательные маршруты для детей с
Politico: Белый дом твердо решил не вводить новых санкций против СП-2
Politico: Белый дом твердо решил не вводить новых санкций против СП-2
Продолжается прием работ на фестиваль видеофильмов на французском языке
Продолжается прием работ на фестиваль видеофильмов на французском
Школьники узнали о профессии оператора беспилотных летательных аппаратов
Школьники узнали о профессии оператора беспилотных летательных
Надежда Оболенцева, Алеся Кафельникова, Полина Аскери и другие на открытии модного бутика в Москве
Надежда Оболенцева, Алеся Кафельникова, Полина Аскери и другие на

Топ на сегодня

Лауреаты конкурса «Учитель года России» примут участие в форуме «Сквозные образовательные траектории»
Лауреаты конкурса «Учитель года России» примут участие в форуме
«Кванториум-33» организует занятия для будущих участников космических чемпионатов
«Кванториум-33» организует занятия для будущих участников космических
"﻿﻿Мохнатость утянула? Аж топорщится": Клава Кока удивила поклонников фото в трусах
"﻿﻿Мохнатость утянула? Аж топорщится": Клава Кока удивила
На Украине призвали готовиться к зимнему "реваншу Путина"
На Украине призвали готовиться к зимнему "реваншу Путина"
Амаль Клуни в лимонном пальто на встрече в Вашингтоне: новые фото
Амаль Клуни в лимонном пальто на встрече в Вашингтоне: новые фото

Еще по теме

Амаль Клуни навестила Джорджа Клуни на съемках его фильма
Амаль Клуни поддержала супруга Джорджа Клуни на премьере его режиссерской работы "Субурбикон"
Чета Клуни ожидает пополнения в семье
Амаль Клуни навестила Джорджа Клуни на съемках его режиссерской работы "Субурбикон"