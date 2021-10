Джордж и Амаль Клуни сходили на ужин в "самый романтичный ресторан Нью-Йорка": новое фото пары

60-летнего актера Джорджа Клуни и его 43-летнюю супругу, адвоката по правам человека Амаль Клуни, явно не назовешь самой публичной звездной парой. Но последние недели стали настоящим праздником для их поклонников. Джордж и Амаль два раза вышли в свет, посетив премьеры фильма "Нежный бар" (The Tender Bar) сначала в Лос-Анджелесе, а затем и в Лондоне. Клуни является режиссером этой ленты, а потому активно участвует в промокампании.

Репортеры явно оживились и не упустили возможности попытаться добыть еще больше свежих фото пары. Так, вчера Джорджа и Амаль фотографы подкараулили у ресторана One If By Land, Two If By Sea в Нью-Йорке, где продолжается кинотур Клуни.





Этот изысканный ресторан известен своим классическим меню и роскошным интерьером, ведь он расположен в историческом здании. Его, кстати, часто называют самым романтичным рестораном Нью-Йорка, так что неудивительно, что именно его Амаль и Джордж выбрали для ужина.

Сейчас у папарацци есть редкая возможность практически каждый день фотографировать чету Клуни: обычно супруги, когда того не требует работа, в основном проводят время дома с детьми, близнецами Эллой и Александром.





Супруга Клуни появилась на публике в коротком синем платье Stella McCartney и туфлях Gianvito Rossi. Стоит отметить, что марка британского дизайнера Стеллы Маккартни явно относится к любимым брендам Амаль, ведь она выбирала его для самых торжественных событий. Например, когда в качестве гостьи посещала свадьбу Меган Маркл и принца Гарри. Амаль явно импонирует приверженность Стеллы осознанной моде и заботе об окружающей среде, ведь и Джордж является экоактивистом, а Амаль разделяет эти ценности.

Джордж и Амаль Клуни





