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Епишин продолжит представлять Тверскую область в Совете Федерации

Епишин продолжит представлять Тверскую область в Совете Федерации

18:39  Автор: Виктория Карташева


Источник: РИА Новости



Депутаты Законодательного собрания Тверской области переизбрали Андрея Епишина сенатором Совета Федерации. Об этом сообщает РИА Новости. 

Выборы депутатов Заксобрания Тверской области седьмого созыва состоялись 17-19 сентября.

С 2000 года Епишин был депутатом Московской областной думы. С 2005 года он был председателем Заксобрания Тверской области в течение двух созывов. В 2016 году он был избран членом Совфеда от регионального собрания.

«Епишин Андрей Николаевич наделен полномочиями сенатора Российской Федерации — представителя от Законодательного собрания. От имени депутатов поздравляю Андрея Николаевича с избранием», заявил председатель Заксобрания Тверской области Сергей Голубев в ходе первого заседания.

Ранее сообщалось, что приморские депутаты переизбрали на пост сенатора Людмилу Талабаеву, за продление полномочий действующего представителя краевого парламента в Совете Федерации проголосовало большинство депутатов. Валерий Пономарев также был переизбран сенатором от Камчатского края.



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По материалам: pnp.ru

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