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Facebook заблокировал пост писателя со словом "хохлома" за ненависть

Facebook заблокировал пост писателя со словом "хохлома" за ненависть

Модераторы социальной сети Facebook заблокировали публикацию российского популяризатора космонавтики Виталия Егорова, посвященную оформлению ракеты "Роскосмоса". Причиной для такого решения стало использование слова "хохлома".

Мужчина опубликовал на странице в Facebook пост, в котором поделился впечатлениями от новой ракеты "Союз-2.1а", расписанной в честь 800-летия Нижнего Новгорода хохломскими узорами. Однако модераторы нашли нарушения в тексте, скрыв его от других пользователей с пометкой "Ненависть".

"Коллеги, авторы, кто пишет про х****му на ракете Роскосмоса. Имейте в виду, что фейсбук ее ненавидит. Так и пишет: "ненависть"!" — пожаловался на недоразумение писатель.

Он также выложил скриншоты, на которых сообщается о решении скрыть пост. В комментарии Facebook указал, что эти действия предприняты, чтобы "защитить людей от оскорбительных выражений, часто используемых в отношении определенных социальных групп". Таким образом соцсеть могла ошибочно отреагировать на "хохлому", приняв за слово "хохлы" — пренебрежительное наименование украинцев.

Ранее подобная история приключилась с главным тренером "Ротора" Дмитрием Хохловым. Он заявил о том, что подал в суд на Facebook, так как компания трактует его фамилию как оскорбление и блокирует посты.

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По материалам: uposters.ru

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