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Избитый дагестанцами москвич отреагировал на шутку Нурмагомедова

Избитый дагестанцами москвич отреагировал на шутку Нурмагомедова

Москвич Роман Ковалев, избитый в метро тремя дагестанцами, оценил шутку бойца ММА Хабиба Нурмагомедова, сравнившего свой бой с Конором Макгрегором с тем, что случилось с Ковалевым.

В разговоре с "Газетой.Ru" москвич признался, что сначала даже не поверил, прочитав об этом. Мужчина тем не менее не обиделся на Хабиба.

"Видел, думал, что фейк. Думаю, что в шутку написал, в любом случае плохого в этом ничего не вижу", — сказал Ковалев.

Как писал Ruposters, Нурмагомедов выложил в Instagram Stories фото Макгрегора с шутливой подписью: "А где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы". Таким образом дагестанский боец обыграл свою победу над ирландцем в октагоне, сравнив ее с избиением дагестанцами Ковалева.

Москвич 4 октября заступился за девушку, к которой пристали дагестанцы, и был жестоко ими избит. За храбрость глава Следственного комитета Александр Бастрыкин удостоил его медалью "Доблесть и отвага", а мэр Москвы Сергей Собянин выделил герою 2 млн рублей в качестве материальной помощи.


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По материалам: uposters.ru

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