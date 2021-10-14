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Эксперт рассказал, как снятие ограничений на полёты в Египет повлияет на стоимость туров

Эксперт рассказал, как снятие ограничений на полёты в Египет повлияет на стоимость туров

17:55  Автор: Иван Рощепий



Именно ограничения по перевозке пассажиров в Египет держали небюджетные цены по этому направлению, и их снятие должно стабилизировать ситуацию. Об этом телеканалу «360» заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Барзыкин.

Ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса приняли решение с 9 ноября снять ограничения на выполнение регулярных и чартерных полётов из аэропортов России в города Египта Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

По словам Барзыкина, именно запреты на полёты в Египет делали путёвки туда на 40-50 процентов дороже, чем в Турцию.

АТОР: туры в Египет могут подешеветь на 15-20 процентов после запуска чартеров


«Поэтому да, коль скоро увеличивается объём перевозки на именно туристических направлениях, то и цены, мы надеемся, будут стабилизироваться», — сказал он.

Вместе с тем Россия сняла ограничения на авиасообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией и ОАЭ. Эксперт отметил, что по этим странам пока нельзя сказать, как будут обстоять дела с путешествиями.

«Либо это для туристов страны пока закрытые, либо это формат, как, например, в Таиланде, — он очень сложный. Ну и для массового генерирования потока пока неприемлем», — пояснил Барзыкин.



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По материалам: pnp.ru

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