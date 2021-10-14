Количество пользователей образовательной бесплатной соцсети «Сферум» превысило миллион человек

Количество пользователей информационно-коммуникационной образовательной платформы «Сферум» превысило 1 миллион, сообщает пресс-служба Минпросвещения России. Платформа является частью цифровой образовательной среды, которая создаётся Минпросвещения России и Минцифры России в рамках нацпроекта «Образование».

«Платформа «Сферум» – часть большой работы по созданию образовательных сервисов с государственной гарантией качества. Это удобная, доступная и надёжная система, позволяющая значительно упростить коммуникацию между всеми участниками образовательного процесса. Увеличение количества её пользователей по всей стране позволит поддержать и усилить традиционное образование, будет способствовать тому, чтобы учителя и школьники из разных регионов больше общались друг с другом, а также более активному участию родителей в жизни школы», – прокомментировал директор Департамент цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России Андрей Горобец.

Юбилейным пользователем, зарегистрировавшимся на платформе «Сферум», стала Любовь Александровна Фёдорова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе средней школы № 8 города Бор Нижегородской области.

«В нашей школе уже более тысячи детей пользуются «Сферумом». Платформа устроена просто и понятно, она позволяет отсутствующему ученику участвовать в уроке и не пропускать материал, всему классу заводить чаты на одной платформе, а не в разных мессенджерах. Я тоже решила присоединиться к «Сферуму» и оценить его функционал», – прокомментировала Любовь Фёдорова.

«Кроме видеозвонков, которые оказались востребованными не только среди школьников, но и среди педагогов при общении с коллегами из других регионов или представителями Министерства просвещения, популярность набирают мессенджеры и чаты на платформе. С момента своего официального старта «Сферум» зафиксировал впечатляющий прирост сообщений: в сентябре их было отправлено более 1,7 миллиона против 107 тысяч в апреле, и эта цифра продолжает расти. Количество новых чатов увеличилось с 800 до 20 тысяч в месяц», – рассказал генеральный директор ООО «Цифровое образование» (компания-разработчик «Сферума») Рубен Акопов.

«Сферум» был запущен 31 марта 2021 года. Сейчас к платформе подключены 100% школ в 15 пилотных регионах страны (это Алтайский и Пермский края, Астраханская, Калининградская, Калужская, Кемеровская, Московская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Омская, Сахалинская, Тюменская и Челябинская области, Ямало-Ненецкий автономный округ).

Ранее апробация информационно-коммуникационной платформы «Сферум» обсуждалась на первой очной встрече членов Всероссийского экспертного педагогического совета (ВЭПС). Функционал платформы постоянно расширяется и дополняется в зависимости от актуальных потребностей системы образования. Так, школьники, которые по тем или иным причинам не могут посещать уроки, имеют возможность подключаться к занятиям в режиме онлайн. Кроме того, существует опция записи уроков и организации трансляции из школы при проведении различных мероприятий, а также есть возможность проводить совещания, родительские собрания и другие мероприятия.

Информационно-коммуникационная платформа «Сферум» – часть цифровой образовательной среды, которая создаётся Минпросвещения и Минцифры в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации в целях реализации нацпроекта «Образование». Платформу разработало и запустило совместное предприятие VK и ПАО «Ростелеком» «Цифровое образование». Платформа «Сферум» призвана сделать обучение, в том числе дистанционное, более гибким, технологичным и удобным.