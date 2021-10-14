Лунный день сегодня 14 октября 2021 года

Вадим Карасев

Энергетика Луна постоянно меняется, лишая нас удачи либо даря нам уверенность и успех в делах. Астрологи рассказали, каким будет этот день и как можно будет стать успешнее в любви и в работе.

Энергия Луны поможет нам сегодня договориться со своими внутренними демонами. Это очень благоприятный день, в который могут происходить самые разные события. Большинство из них будут позитивными.

Фаза Луны: начинается 8 лунный день. Растущая Луна переходит сегодня в Знак Водолея. Это очень хорошая новость, поскольку данная фаза прекрасно сочетается с энергией стихии Воздуха. День обещает быть легким и продуктивным.

Магнитные бури 14 октября: магнитных бурь в этот день не ожидается.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

открытость;доброта;амбициозность;поиски новой мотивации;покупки.уединение;обиды;грустные мысли.

Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют не заниматься домашними делами, если у вас нет на то желания и сил. Не нужно идти против самих себя и пытаться делать то, что вам не нравится. Тем не менее допускать появления полнейшего беспорядка тоже не стоит. Можно помыть посуду или разложить разбросанные вещи по своим местам. Особенно важно это для тех, кто работает дома.

Что надеть в этот четверг

Из одежды астрологи рекомендуют выбирать что-то неформальное и позитивное. Старайтесь избегать обилия черного цвета в образе. Добавьте зеленых и оранжевых оттенков.

Из украшений стоит отдавать предпочтение изделиям из платины. Данный материал обладает самой легкой энергетикой из всех возможных. Отлично сочетаться с этим металлом будут такие камни-талисманы, как яшма и хризолит.

Любовь и отношения в 8 лунный день

Сегодня лучше не держать дистанцию по отношению к близким. Если вторая половинка или родственник захотят с вами пообщаться, обязательно дайте им такую возможность. Чрезмерная сдержанность в проявлении чувств, холодность и молчаливость точно не пойдут вам на пользу.





Если вы желаете познакомиться с кем-то, проявляйте решительность и инициативу. Очень полезным будет чувство юмора. Излишняя серьезность может отпугнуть от вас людей. Оставайтесь улыбчивыми, добрыми и открытыми со всеми. Это повысит вашу харизму и притягательность.

Финансы и работа 14 октября

Луна сегодня поощряет амбициозных людей, которые не сидят на месте. Стать богаче вам поможет следование трем мудрым законам процветания. Астрологи советуют не переоценивать свои качества и возможности. Будьте уверены в том, что Луна даст вам много удачи, ведь ночное светило в прекрасном настроении.

Это очень благоприятный день для представителей таких профессий, как менеджер по продажам, кассир, маркетолог. Это день, когда в работе можно смело применять творческий подход. Сегодня нет ничего невозможного. Все ограничения у вас в голове, так что пришло время от них избавиться.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Ночное светило потребует от нас спокойствия, практичности и рациональности в своих поступках и словах. Растущая Луна усилит интуицию, поэтому она сможет спасти вас от проблем и поможет найти верное решение. Астрологи советуют не жалеть сегодня ни о чем, не думать о прошлом. Старайтесь идти только вперед.

Всем, у кого меланхоличный настрой, Луна поможет его исправить. Сегодня можно ожидать ярких событий, которые поднимут нас настроение. Физическая активность сегодня очень важна. Занимайтесь спортом, чаще ходите пешком и следите за рационом.