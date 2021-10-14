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Международные резервы Банка России достигли исторического рекорда

Международные резервы Банка России достигли исторического рекорда

09:36  Автор: Тамила Аскерова



Международные резервы Банка России обновили исторический максимум, составив на 1 сентября 2021 года более 618,2 миллиарда долларов. Об этом сообщается на сайте Счётной палаты. 

«Это исторический рекорд — за все время существования Банка России таких показателей добиться не удавалось. С начала 2015 года величина резервов выросла на 235 миллиардов долларов», — говорится в сообщении.

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В СП обратили внимание, что проведённый анализ показал — цель управления резервными активами по обеспечению оптимального сочетания их сохранности, ликвидности и доходности — Центробанком достигнута.

Уточняется, что по итогам проверки управления золотовалютными резервами, за последние годы Россия заметно увеличила долю золота в международных резервах — с 7,8 процента на начало 2014 года до 23,3 процента по итогам 2020 года.

Кроме золота и иностранной валюты в состав резервов страны входят специальные права заимствования — резервное платежное средство, эмитируемое Международным валютным фондом. Их сумма также серьёзно возросла — с семи миллиардов долларов до 24,6 миллиарда долларов.

Россия входит в пятерку лидеров по объёму международных резервов, уступая лишь Китаю, Японии, Швейцарии и Индии, напомнили в Счетной палате.


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Ранее председатель Счётной палаты Алексей Кудрин, выступая на парламентских слушаниях в Совете Федерации на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов», заявил, что в бюджете на ближайшие три года резервируется дополнительно 1,1 триллиона рублей, которые являются «не расписанными расходами».

По его словам, это «достаточная подушка безопасности» в бюджете России, чтобы «реагировать на любые события в условиях очень высокой неопределенности в мировом развитии».



#деньги


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По материалам: pnp.ru

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