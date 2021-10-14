Муниципальный этап конкурса на лучшую школьную столовую продлится до 20 октября

11 октября стартовал Всероссийский конкурс «Лучшая столовая школы», организованный Минпросвещения России и Всероссийским педагогическим собранием. Конкурсантов оценит профессиональная комиссия, состоящая из экспертов научных учреждений и индустрии питания.

Конкурс проводится в три этапа: муниципальный – с 11 октября по 20 октября, региональный – с 21 октября по 5 ноября и федеральный – с 8 ноября по 1 декабря текущего года.

Принять участие в соревновании могут любые школьные столовые, а также работники столовых городских и сельских школ. Стаж работы и возраст значения не имеют.

В соответствии с задачей, поставленной Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию 15 января 2020 года, все учащиеся начальных классов (с 1-го по 4-й) должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием не реже одного раза в день.

Министерством просвещения Российской Федерации проведена соответствующая работа для того, чтобы с текущего учебного года нормы, закрепляющие обеспечение всех младшеклассников бесплатным горячим питанием, распространялись на все регионы страны. Бесплатное горячее питание в настоящее время получают 100 процентов учеников начальных классов российских школ.