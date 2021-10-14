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Муниципальный этап конкурса на лучшую школьную столовую продлится до 20 октября

Муниципальный этап конкурса на лучшую школьную столовую продлится до 20 октября

11 октября стартовал Всероссийский конкурс «Лучшая столовая школы», организованный Минпросвещения России и Всероссийским педагогическим собранием. Конкурсантов оценит профессиональная комиссия, состоящая из экспертов научных учреждений и индустрии питания.

Конкурс проводится в три этапа: муниципальный – с 11 октября по 20 октября, региональный – с 21 октября по 5 ноября и федеральный – с 8 ноября по 1 декабря текущего года.

Принять участие в соревновании могут любые школьные столовые, а также работники столовых городских и сельских школ. Стаж работы и возраст значения не имеют.

В соответствии с задачей, поставленной Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию 15 января 2020 года, все учащиеся начальных классов (с 1-го по 4-й) должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием не реже одного раза в день.

Министерством просвещения Российской Федерации проведена соответствующая работа для того, чтобы с текущего учебного года нормы, закрепляющие обеспечение всех младшеклассников бесплатным горячим питанием, распространялись на все регионы страны. Бесплатное горячее питание в настоящее время получают 100 процентов учеников начальных классов российских школ.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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