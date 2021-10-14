На онлайн-консультации «На все 100» обсудили подготовку к ЕГЭ по истории

Эфир, посвященный ЕГЭ по истории, продолжил серию онлайн-консультаций «На все 100» от разработчиков экзаменационных материалов из Федерального института педагогических измерений (ФИПИ). Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

О структуре экзаменационной работы, изменениях 2022 года и нюансах выполнения различных заданий рассказал заместитель руководителя комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по истории Игорь Артасов.

Он уточнил, что в экзаменационной работе 2022 года был сохранен ряд заданий, представленных в предыдущей модели экзамена, однако некоторые задания были исключены, в том числе историческое сочинение.

«Подготовка к написанию исторического сочинения в последние годы для многих выпускников свелась к заучиванию шаблонных текстов. Но мы хотим совсем не этого. Мы хотим, чтобы выпускники овладевали систематическими знаниями по истории и необходимыми умениями», – пояснил это решение Игорь Артасов.

Исключение ряда заданий позволило разгрузить работу и создать возможности для включения в экзамен заданий, нацеленных не только на проверку знаний, но и важных умений. Общее время на выполнение экзаменационной работы сокращено до 180 минут.

В заданиях 6 и 11, которые предполагают выбор нескольких элементов из списка, было исключено указание количества верных элементов, представленных в списке. Из задания на работу с информацией, представленной в форме таблицы (задание 4), исключен материал по всеобщей истории и добавлен материал по истории России, связанный с важнейшими событиями, произошедшими в регионах России или за ее пределами (например, речь может идти о подписании за пределами России важных для нашей страны международных договоров).

В задании 10 на работу с исторической картой был расширен спектр проверяемых умений. Задания 14 и 15 на работу с изображением также были обновлены и преобразованы в задания с развернутым ответом, предполагающим самостоятельное объяснение вывода об изображении и указание факта, связанного с изображенным памятником культуры.

Задание 16 с развернутым ответом теперь будет проверять знание фактов, связанных с Великой Отечественной войной. Задания с развернутым ответом также проверяют знание причинно-следственных связей (задание 17), исторических понятий (задание 18), умение строить аргументацию (задание 19). События всеобщей истории, в том числе истории Древнего мира, встретятся участникам ЕГЭ во 2-м и 19-м заданиях.

Видеозапись консультации доступна на страницах Рособрнадзора в социальной сети «ВКонтакте» и на YouTube.