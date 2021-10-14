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Надежда Оболенцева, Алеся Кафельникова, Полина Аскери и другие на открытии модного бутика в Москве

Надежда Оболенцева, Алеся Кафельникова, Полина Аскери и другие на открытии модного бутика в Москве

Вчера в галереях "Времена года" открылся первый монобрендовый бутик итальянской марки Eleventy. Специально по этому случаю в Москву прилетели основатели бренда Марко Балдассари и Паоло Зунтини, ну а в гости они позвали известных светских героев столицы.

Так, на торжественный коктейль заглянули вышедшая из декрета Алеся Кафельникова (пока Алеся ходит по вечеринкам, ее муж Георгий Петришин, видимо, остается с ребенком — компанию модели на этот раз составил стилист Алеко Надирян), Виктория Одинцова, Надежда Оболенцева, Александра Ревенко, Полина Аскери и другие.


Алеся Кафельникова и Алеко Надирян
Надежда Оболенцева


Виктория Одинцова


Полина Аскери

Вечер проходил в непринужденной обстановке: пришедшие знакомились с владельцами марки и с радостью примеряли вещи с рейлов, ну а Балдассари и Зунтини с удовольствием рассказывали о концепции бренда и делились планами.


Марко Балдассари и Алеся Кафельникова


Александра Ревенко

Eleventy, основанный в Милане, позиционирует себя как бренд формата smart luxury и создает одежду для повседневной жизни, но дизайнеры стремятся сделать ее стильной и элегантной, опираясь на традиции роскошной миланской моды. Бренд производит мужскую и женскую одежду, ну а обязанности поделены между дизайнерами. Так, Балдассари отвечает за мужскую линию, а Зунтини работает над созданием женских коллекций.


Евгений Заболотный и Алла Акперова
Алла Акперова
Анна Худоян
Юлия Акимова
Ариан Романовский
Галина Мазаева
Уиллиам Ламберти
Петр Романов
Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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