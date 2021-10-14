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Не надо бояться ходить к логопедам

Не надо бояться ходить к логопедам

К специалистам-логопедам необходимо своевременно обращаться за консультацией, даже если  родителю кажется, что у ребенка отсутствуют сильные речевые дефекты. Такую рекомендацию дала логопед школы № 522 Санкт-Петербурга абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Учитель-дефектолог России» Ольга Самарина в эфире еженедельной онлайн-программы «Образовательная среда». 

У родителей существует ошибочное мнение, что учителя-логопеды работают только с детьми с ограниченными возможностями здоровья, считает Ольга Самарина. На сегодняшний день имеется большое количество возможностей для получения логопедической помощи – от поликлиник до общеобразовательных школ. 

«Логопеды бывают разные, работают не только с детьми с ОВЗ. И в поликлиниках они тоже есть. Идти к логопеду надо, когда родителю кажется, что у ребенка есть проблема. Не нужно ждать, когда он дорастет или перерастет. Не надо говорить, что у нас дедушка в десять лет заговорил, поэтому и внук попозже сам заговорит. Если вам что-то кажется, обязательно сходите на консультацию. Специалист либо развеет ваши страхи и сомнения, либо подскажет и даст рекомендацию, что делать дальше», – уточнила Ольга Самарина. 

Также она добавила, что сегодня для учителей-логопедов существует большой выбор направлений по получению постдипломного образования и повышению квалификации в зависимости от специфики работы. Знания, полученные там, позволяют ставить корректное логопедическое заключение и грамотно выстраивать работу по преодолению речевых нарушений.

# Общество
По материалам: edu.ru

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