Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 14 октября 2021 года

Вадим Карасев

Сегодня четверг, который считается самым «ленивым» днем любой недели. Опровергнуть или подтвердить данный статус поможет нумерологический прогноз, который прольет свет на то, каким будет этот день.

В целом сегодняшний день обещает быть довольно ярким и позитивным. Забегая вперед, скажем, что сегодня важно в любой ситуации проявлять креативный подход. Полезными будут обряды на повышение творческой энергии и пробуждения созидательного начала. Особенно важно это для представителей интеллектуальных профессий.

Число-покровитель 14 октября 2021 года

Чтобы узнать, какое число будет отвечать за нашу судьбу и удачу в этот день, необходимо сложить все цифры даты и прибавить к ним порядковый номер дня недели, то есть 4: 1+4+1+0+2+0+2+1+4=15. 1+5=6.

Шестерка выходит на сцену, а это значит, что день будет очень необычным, ярким и запомниающимся. Энергетика этого числа толкает нас на подвиги, повышает творческий потенциал. Она сочетает в себе мужское и женское начало с преобладанием последнего. Это значит, что многих из нас могут начать посещать гениальные идеи, а в душе появится некая легкость. Именно поэтому главным символом этого дня становится перо. В целом все это указывает на то, что день будет вполне продуктивным.





События 14 октября из прошлого

14 октября 1529 года Турция отступила, завершив осаду Вены, так и не взяв этот город. Учитывая, что у руля Шестерка, сегодня многим из нас не стоит следовать подобному примеру. Важно пытаться решить тот или иной вопрос, но не грубой силой, а при помощи выдумки, хитрости.

14 октября 1892 года Артур Конан Дойл опубликовал книгу «Приключения Шерлока Холмса». 14 октября 1926 года в Лондоне была опубликована книга Алана Милна «Винни-Пух». Это прекрасный день для того, чтобы показать окружающим свои достижения и поделиться новыми идеями.

14 октября 1934 года был пущен первый пробный поезд московского метро. Это отличный день для начала новых дел. Не бойтесь пробовать себя в чем-то необычном.

14 октября 1947 года летчик Чарльз Йегер в первые в истории превысил скорость звука на самолете. Это было огромное достижение в те годы, требующее смелости и упорства большой группы исследователей и ученых. Также в этот же день, но в 2012 году состоялся прыжок человека с рекордной на тот момент высоты — 39 километров. Судьба благоволит сегодня смелым и отважным людям.

Советы нумерологов на этот четверг

Первый и самый главный совет этого дня — не торопитесь. Если придется рисковать, обращайте внимание на мелочи. Занимайтесь теми делами, которые вы любите больше всего.

Это благоприятный день для романтики и новых знакомств. Можно переводить на новый уровень уже имеющиеся отношения, признаваться в любви, делать предложение руки и сердца.

Шестерка любит, когда люди помогают друг другу, пусть это проявляется в каких-то мелочах.

Это отличное время для шопинга. Можно смело покупать новую одежду, аксессуары, а также то, что вам необходимо для увлечений и хобби.

Талисманы удачи на 14 октября

В день правления Шестерки полезным точно будет минерал авантюрин. Он улучшит вашу память, даст сил и энергии для преодоления трудностей. Это также камень, который делает нас привлекательнее.

Оранжевый и синий цвета в одежде. Оранжевый цвет улучшает мышление и творческий потенциал. Синий же обладает похожими свойствами. Одежда такого цвета поможет укрепить интуицию.