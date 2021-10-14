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Обменять банкноты можно будет без паспорта

Обменять банкноты можно будет без паспорта

01:17  Автор: Мария Соколова



При обмене или замене банкнот на сумму до 40 тысяч рублей идентификацию клиента предлагают отменить. Такой законопроект, разработанный группой депутатов и сенаторов, Госдума планирует рассмотреть на пленарном заседании 14 октября.

Авторы инициативы считают, что необходимо увеличить до 40 тысяч  пороговую сумму для операций по обмену банкнот без паспорта. Согласно документу, идентификацию физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не будут проводить при проведении операций по обмену банкнот различного достоинства и операций по замене повреждённых банкнот.

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Если же сумма больше 40 тысяч, но меньше 100 тысяч, предлагают проводить упрощённую идентификацию клиента. Парламентарии считают, что такие нормы упростят процедуру взаимодействия людей с кредитными организациями.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в октябре.



#деньги


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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