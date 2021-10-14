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Перегрузку опасных веществ вне портов предлагают запретить

Перегрузку опасных веществ вне портов предлагают запретить

01:27  Автор: Светлана Заверняева



Перевалку загрязняющих веществ с судна на судно хотят разрешить только в специальных местах. Такой законопроект депутаты рассмотрят на пленарном заседании палаты 14 октября.

Сейчас в законодательстве не урегулированы ситуации, которые возникают во время погрузочно-разгрузочных операций с одного судна на другое за границами акваторий морских портов. Правительственный законопроект запрещает перевалку с судна на судно загрязняющих веществ за границами морских портов.

Проводить такие работы во внутренних водах и территориальном море можно будет только в перегрузочных районах, закреплённых за соответствующим морским портом. Перечень  портов, где можно проводить погрузку и разгрузку опасных веществ, и правила проведения самих операций должно утвердить Правительство. В исключительной экономической зоне погрузка и разгрузка должна осуществляться в уведомительном порядке.


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Уточняется, что требования закона не будут распространяться на аварийные перегрузки и операции по бункеровке судов. Полномочиями по контролю за соблюдением норм закона кабмин планирует наделить экологический надзор, а также пограничные органы ФСБ.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в октябре.



#транспорт #экология


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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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