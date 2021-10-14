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Покров Пресвятой Богородицы в 2021 году: что можно делать и что нельзя

Покров Пресвятой Богородицы в 2021 году: что можно делать и что нельзя

Покров Пресвятой Богородицы — один из самых больших православных праздников осени. Ознакомьтесь со списком того, что можно делать и что нельзя 14 октября, в этот важный день.


Чтобы лучше понять традиции этого праздника, необходимо ознакомиться с его историей и значением. Это поможет лучше понять его истинный смысл. Основной посыл для всех верующих состоит в том, что Богородица всегда следит за нами и готова прийти на помощь в трудную минуту.

Что можно делать в Покров

Можно и даже нужно помолиться Богородице. Молить ее принято о счастье, решении проблем, о любви. Попросите ее, чтобы она накрыла вас своим покровом, как накрыла им людей во Влахернском храме.

По традиции, на Покров пекут блины и в целом устраивают застолья. Главное, чтобы это был духовный праздник, а не повод повеселиться и побаловать себя горячительными напитками. В этот день стоит встретиться с близкими, порадовать их своим присутствием, сказать приятные слова родителям.

14 октября можно играть свадьбу. Согласно приметам, люди, которые венчаются в Покров или играют свадьбу, живут дружно, мирно. У них образуется крепкий и долговечный союз.


Важно совершать сегодня добрые поступки. Нужно оказывать поддержку родственникам, близким и друзьям. Если кто-то попросит вас о поддержке, лучше не отказывать этому человеку.

В этот день нужно быть щедрыми. Дарите друг другу подарки и не требуйте ничего взамен. Дарите людям самое дорогое, что у вас есть, — время и душевное тепло. 

Что нельзя делать сегодня

Нельзя заниматься хозяйственной работой — делать ремонт, копать, убираться, строить, шить, вязать, стирать и так далее. В свободное от работы время лучше отдохнуть, прочитать молитвы, посетить церковь.

Ни в коем случае сегодня нельзя ругаться, сплетничать. Старайтесь излучать радость и доброту. Не омрачайте праздник негативом.

Не нужно также унывать и думать о плохом. Если у вас есть жизненные неприятности, лучше абстрагироваться от них. Пусть все плохое сегодня останется в прошлом.

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По материалам: dailyhoro.ru

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